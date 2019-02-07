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07.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Одесса, Политика, Украина
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Одесская область вышла в лидеры по ненависти к Порошенко

Нигде так негативно не относятся к президенту Украины Петру Порошенко, как в Одесской области, а уровень равнодушия региона к избирательным процессам в стране сопоставим с показателями Луганщины.

Об этом во время пресс-конференции заявил историк и публицист Александр Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одесский регион является лидером по антирейтингу Порошенко. Нигде к нему так негативно не относятся, как в Одесской области. Здесь нужно сказать, что в целом, если мы посмотрим на все выборы с 2014 года, взяв такой показатель как бойкот, проценты Одесской области сопоставимы с отдельными районами Луганской области.

То есть это сверхпротестный регион, который, скорее, в силу своих географических причин оказался вне острой фазы конфликта. В штабах, ориентированных на Порошенко, нет энтузиазма. Даже есть некое представление о том, что в отдельных районах просто нет смысла тратить ресурсы на серьёзную борьбу за голоса – настолько там Порошенко нечего ловить», – рассказал эксперт.

«Никто не хочет себя ассоциировать с войной, цифры провала мобилизации по Одесской области чудовищные, начиная с 2014 года и по-прежнему это актуально», – добавил Васильев.

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