Одесские бандеровцы не оценили рвение соратников Медведчука позировать на фоне празднующих «День незалежности»

25.08.2020, Одесса, Анатолий Клименко

В Одессе накануне, как и в Киеве, состоялся «марш защитников Украины». Боевики нацбатоа прошли по центральным улицам города от оперного театра к областной администрации.

В 11 утра у памятника Дюка, на который традиционно напялили вышиванку, стартовала акция «свидомых» патриотов по созданию живой «цепи», однако из-за карантина сценарий пришлось перевести в режим фотосессий в специально установленной зоне.

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Мероприятие проходило спокойно, пока возле Дюка не появилось два местных депутата от партии Виктора Медведчука – Татьяна Плачкова и Богдан Гиганов. Они прибыли, чтобы дать интервью медведчуковскому каналу ZiK, снимавшему картинку о ходе праздника в Одессе.

«Активисты»-бандеровцы, которые в это же время вернулись к Дюку с автопробега, отреагировали на появление депутатов агрессивно. С криками «Одесса это Украина» «патриоты» принялись толкать и выгонять Гиганова и его охрану. В ситуацию вмешалась муниципальная охрана, но попросила депутата, а не «активистов» покинуть территорию, чтобы «не провоцировать конфликт».

Депутат сначала отошёл, но после вернулся к месту съёмки, где его встретили несколько участников фестиваля с вопросами, зачем он сюда пришел, ведь его партия представляет «антигосударственные интересы».

Гиганов потребовал доказательства. Один из участников привел в пример поздравления от Вадима Рабиновича (также депутат от ОПЗЖ) Владимира Путина с Днём России. На что Богдан Гиганов ответил, что у политиков принято поздравлять друг друга с праздниками: «Это президент соседней страны ,у политиков принято поздравлять друг друга с праздником. Почему другие страны поздравлять можно, а Россию нельзя?» – ответил депутат, но добавил, что не готов отвечать за других.

Съёмку, ради которой приехали депутаты, все-таки провели. В ходе видеообращения Татьяна Плачкова потребовала от Зеленского остановить уличное беззаконие. После записи видеообращения депутаты прошли к полиции писать заявление о нападении.