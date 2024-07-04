Одесские каникулы: За вопрос «Почему не служил?», ВСУшнику выбили глаз

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Выбитый глаз, тяжелая черепно-мозговая травма, перелом костей лица и черепа, множественные кровоизлияния в мозг — таков итог выхода ВСУшника на гражданку в Одессе.

Патриоты, конечно, валают «Наших бьют!». Вот только в Одессе они не наши.

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Так, 28-летний военнослужащий, младший сержант штурмового подразделения, находясь в отпуске, с двумя сослуживцами отправился кутить в Аркадию. Кто не в курсе, это знаменитый курортный район, к слову, именно туда направлялись герои фильма «О чем говорят мужчины».

Там боевые товарищи приняли на грудь и принялись, согласно боевой профессии, штурмовать мирных граждан.

Масса свидетелей рассказали, что по Аркадии бегал неадекват, спрашивал у всех мужиков подряд — матерых и малолеток, «где те служили?» и «почему не служили?», и если ответ неадеквата не устраивал или казался не слишком патриотичным, бил респондентов в лицо.

Естественно, штурмовика били в ответ, как говорится, уже «всем казино». Что, безусловно, демонстрирует «безмерную любовь» народонаселения к оккупанту. Чей именно удар оказался роковым и лишил сержанта глаза, сказать трудно.

Из комментариев очевидцев:

«Тип пьяный ни с чего подошел к нашему другу и спросил «служит ли он?». Друг ответил «нет», и военный ударил».

«…они втроем забивали парня, кто-то заступился и сильно ударил военного в глаз».

«Парень, которого вырубили, получил то, что хотел. Он шел и до…бывался до каждого, кто мужского пола. Вот и получил, чтобы больше не вы…бывался».

Как итог, сержант проводит отпуск в больнице и неизвестно, выживет ли. А полиция из всей толпы задержала 35-летнего мужчину.

Сразу вспомнился шокирующий случай, произошедший весной в киевском фуникулере, когда вот такой же урод, пьяный военный, пристал к подросткам с аналогичным вопросом «почему не служите?» и «как собираетесь отдавать долг родине?». Помните же его первые показания: «Их ответы показались мне не патриотичными», за что он бросил подростка в стекло, которое пропороло пацану сонную артерию, и все — смерть.

Так вот и наоборот ситуации бывают. И, уверен, будут еще.