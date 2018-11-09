Одесские комсомольцы приводят в порядок, оскверненный вандалами памятник морякам

09.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

В Одессе осквернили памятник морякам – участникам восстания на броненосце “Потемкин” 1905 года.

На монументе, который находится на Таможенной площади, вандалы написали красной краской: “Смерть красным палачам”.

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В свою очередь молодежные активисты во главе с руководителем комсомольской организации области Иваном Колотовичевым привел в порядок памятник, отмыв оскорбительную надпись.

“Это сделали молодые коммунисты, которые знают и чтят историю своей стран. Никогда и никто не сможет сломить их дух и волю. Правда сильнее лжи и вандализма. Товарищи сопротивляйтесь нацистской оккупации… Борьба за Украину продолжается!”, – отмечается в заявлении одесских комсомольцев, которое есть в распоряжении “ПолитНавигатора”.