Одесские нацики отметились кощунственным флешмобом

20.05.2019, Киев, Максим Карпенко

В Одессе украинские нацисты облили кровью портрет маршала Советского Союза Георгия Жукова и заявили, что не допустят его прославления в городе.

Акция была устроена боевиками «Национального корпуса», которые собрались рядом с Куликовым полем, опасаясь, что мэрия примет решение вернуть прежнее название нынешнему проспекту «Небесной сотни», до 2016-го называвшемуся проспектом Маршала Жукова.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», националисты заявили, что считают советского военачальника «позором».

«Этот человек, помимо того, что погубил сотни тысяч людей во время Второй мировой войны, отличился во время «красного террора», во время гражданской войны… Жуков сейчас является позором. Изображение его на памятных досках, название в честь него улиц, проспектов на данный момент в нашей истории не может быть. В ближайшее время мы исправим эту ситуацию. «Национальный корпус» берет на себя такие обязанности – в нашем городе и в нашей стране не будет никакого упоминания об этом человеке», – заявил один из выступавших членов «Нацкорпуса».