Одесские моряки поднялись против репрессий СБУ

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Помните как месяц назад в Одессе в очередной раз «не так встали» моряки, выйдя на митинг против людоедской политики Украины, блокирующей им выдачу документов, позволяющих «выезд за границу в период военного положения».

А именно такие правила принял Кабмин и одобрил Генштаб. Но мирный протест за элементарное соблюдение прав закончился задержаниями и массой выдачей повесток.

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«А ведь моряки просто пытались привлечь внимание к проблеме, так как с момента принятия Правил пересечения границы ни один моряк на Юге все еще не получил от военкоматов разрешения на выезд», — пояснила тогда глава Объединения моряков Украины Кристина Король.

А 14 октября Кристина Король была задержана СБУ. После чего моряки опять вышли с протестом против задержания женщины — на этот раз прямо под здание СБУ в Одессе.

«Кристине было страшно работать и отстаивать права наших моряков, мужчин. Ей расписывали парадную, двери в квартиру, присылали много разных угроз, — рассказала журналистам одна из участниц протеста. — Я не буду называть имена, но эти люди находятся у власти. Они имеют прямой доступ к морскому реестру. И сейчас дошло до того, что Кристину задержали. Я считаю, что это клевета и в шоке от происходящего. Боюсь за Кристину, боюсь за себя, честно».

По словам участников митинга, в 8 утра оперативники СБУ выбили дверь, ворвались в квартиру женщины, устроили обыск и задержали ее.

«Наша организация борется с коррупцией в сфере дипломирования моряков. Мы также прилагаем усилия, чтобы дать право украинским морякам выезжать за границу и работать на иностранных судах. Есть постановление Кабинета министров и есть алгоритм от Генштаба как получить документы на выезд, однако пока в Одесской области это невозможно, военкоматы не дают разрешение. Почему? Я не знаю», — недоумевает еще один протестующий.

Арест Кристины Кароль моряки связывают именно с тем, чтобы заткнуть им рот, чтобы они и забыли о вопросе «Почему?».

«Все это делается для того, чтобы мы перестали давить на выезд и протестовать против коррупции, потому что это большие деньги», — сказал другой участник митинга.

По словам моряков, после посещения военкоматов к ним неоднократно подходили их служащие и предлагали «порешать» вопрос за несколько тысяч долларов».

Моряки требовали отпустить девушку, так как считают ее задержание незаконным. Но в СБУ им пояснили, что «дело засекречено» и на требования не ответили.

К слову, с момента принятия Правил выезда за границу, то есть с начала осени, это уже пятая акция протеста моряков.

Интересно, зачем нужны были показательные выступления с выбиванием дверей и обысков у лидера Объединения моряков Украины? Ведь что у нее могли найти кроме, что совершенно естественно, обращений к властям с требованием просто соблюдать закон?

Не удивлюсь, что как это водится и как окажется, у правозащитницы найдут и оружие, и «доказательства получения указаний от страны агрессора». Ведь именно под таким предлогом всех, кто на последнем издыхании пытается отстаивать права, на Украине помещают «на подвал».

Все спишет война. Война нужна Украине — дождались! — потому что обеляет нацистов, позволяя безнаказанно уничтожать людей. Неужели кто-то еще не понял.