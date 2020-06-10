Одесские подпольщики пообещали устроить нацистам «жаркое лето»

10.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Группа людей в масках, назвавшись народным сопротивлением района Заставы города Одессы, присягнула на верность группировке «Вольный город Одесса» и пообещала устроить нацистам «жаркое лето».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» с тревогой заявил бывший депутат Верховной рады, боевик «АТО» Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы, народное сопротивление народа Заставы, присягаем на верность освободительному движению «Вольный город Одесса». Для нас очевидно, что пока на нашей Родине свободно гуляют откровенные нацисты, настоящие одесситы не могут чувствовать себя в безопасности.

Под угрозой не только жизни отдельных граждан, несогласных с политикой Киева, но и сам одесский менталитет. А он, как вы знаете, представляет собой абсолютно уникальную культуру мирного сосуществования представителей более сотни национальностей.

Мы готовы пойти на многое, чтобы отстоять свое право по-прежнему называться настоящими одесситами. Нам не представляется это возможным до тех пор, пока город находится в оккупации. Иначе эту ситуацию не назовёшь», – сказал человек в маске.

Также активист заявил о готовности повторить подвиг одесского сопротивления 1941 года, и пообещал нацистам «жаркое лето».

«Наши прадеды и деды уже проходили через такое в 1941 году, и оказали нацистам достойное сопротивление. Огромную роль в освобождении нашей Родины сыграло одесское подполье. Мы готовы повторить это ещё раз. Оккупанты, запомните эти слова, потому что мы из тех, кто не бросает слов на ветер…

Мы очень настоятельно рекомендуем заокеанским кукловодам сначала разобраться между собой и с собственными проблемами, прежде чем соваться на нашу землю. А мы у себя в Одессе сами разберёмся, как и с кем нам жить дальше.

Мы не синоптики, но уверяю вас – это лето точно обещает быть жарким», – добавил он.