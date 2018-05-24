24.05.2018, Одесса, Игорь Плисюк

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Одесские погромщики под ударом. Бумеранг возвращается?

Знаете, молодой человек, я таки убеждаюсь: Бог не фраер, и любые пакости, которые творят нынешние «активисты и патриоты», то бишь — националисты и погромщики, возвращаются к ним как бумеранг, не попавший в цель.

Вот и «акция» осточертевшей всему городу приблатненной группировки «Совет общественной безопасности» – по существу, попытка еврейского погрома, о которой мы писали на днях, получила свой ответ.

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Напомню: в этот понедельник порядка сотни обнаглевших рэкетиров под предводительством бывшего массажиста и сектанта, а с 2014 года — главаря громил и вымогателей, Марка Гордиенко, попыталась взять штурмом офис бизнесмена-еврея Романа Купера. Причем, не стесняясь явно антисемитских лозунгов. Формально, поводом для этого послужили крайне резкие высказывания торговца криптовалютой в адрес «пахана» вымогателей. Фактически же — его жесткий отказ платить дань под видом «благотворительной помощи героям АТО». Кстати, мосье Гордиенко в своем прочувствованном письме-доносе опрометчиво обмолвился о том, что и сам…занимается той же торговлей виртуальными деньгами. Так что, все попытки «патриотов» объяснить свою гаденькую антисемитскую эскападу «протестом против незаконного бизнеса» в реальности оборачиваются просто-напросто банальными потугами «отжать» оный у предприимчивого еврея. Само собой, и рэкетом тоже…

Скажу честно, – не знаю, что помешало превращению «наезда» в полноценный погром — серьезный отпор со стороны бойцов охранного агентства «Самсон», либо — то, что полиция таки встала между двумя враждующими сторонами. Ведь Купер, как не крути, а гражданин и Израиля , и (страшно сказать — аж США!). Одним словом, погромщики ушли не солоно хлебавши…

А вчерашним вечером — логово Гордиенко и его подельников на улице Жуковского, в самом центре города, обложило порядка сотни с лишним протестующих с флагами разных стран. Они высказали закономерное возмущение оскорбительными ксенофобскими эскападами вожака «активистов», призывая его к ответу за слова. Само собой, «храбрый Марик» к ним не вышел, и все ограничилось уже традиционным «обменом любезностями» и метанием яиц друг в друга. Благо, полиция достаточно уверенно предотвратила серьезные столкновения. Да и протестующие на погром настроены не были, и разошлись достаточно быстро.

И что вам сказать? – Я не был удивлен тем, что многочисленные прочие гоп-компании «патриотов» не пришли заступиться за своих корешей. Даже те, что в понедельник пытались бузить вместе с ними на Фонтанской дороге… Лишний раз понимаешь; вся эта шобла приезжих искателей легкой наживы и примкнувших к ним местных люмпенов труслива и разрознена. И при малейшей попытке отпора — уходит в кусты.

Нет, я не думаю, что на этом позорная карьера Городиенко и ему подобных закончится. Но — впервые со страшного 2014 погромщики поняли, что не все коту масленица. И это только начало.