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Стереть в пыль находящиеся под контролем Украины морские порты и невозможно, и слишком затратно.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный обозреватель Дмитрий Болтенков, напомнивший, что по объектам ВМСУ портовым комплексам Одессы наносятся регулярные удары.

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«В частности, уже уничтожены цеха, где собирались морские беспилотные системы, и другие военные объекты в Одессе, Черноморске, Николаеве и других городах. Порт Южный наши силы пока не трогают. Между прочим, ВМСУ собирались сделать там пункт базирования передаваемых им катеров береговой обороны типа «Айленд». Некоторые комментаторы требуют превратить портовые комплексы, находящиеся под контролем Украины, в пыль. Но это невозможно. Морской порт — сложный инфраструктурный комплекс, состоящий из причалов и объектов хранения и перегрузки грузов — пакгаузов, железных дорог, складов, портовых кранов. Сами причалы — гидротехнические объекты, как правило строящиеся из железобетона и способные выдерживать удары морской волны до 10 баллов», – пишет Болтенков в «Известиях».

Он отмечает, что Одесса, по сути, является транспортным хабом, состоящим из трех портов: собственно Одесского портового комплекса, и портов Черноморск (ранее назывался Ильичевск) и Южный, где заканчивается единственный в мире аммиакопровод Тольятти — Одесса.

«Причальные стенки Одессы имеют длину 10,2 км, Черноморска — 6 км, Южного порта, самого крупного на Украине по грузообороту в 2020 году (почти 62 млн т) — 2,7 км. Чтобы разрушить эти причалы, требуются даже не сотни тонн взрывчатки, а тысячи, что делает задачу полного уничтожения порта обычными средствами нереальной», – обращает внимание автор.

Он напоминает, что ни советские, ни немецкие войска, когда оставляли Одессу, даже не ставил себе задачу разрушения портовых причалов «в силу невозможности это сделать».

«Вообще, в ходе Второй мировой войны случаи полного разрушения портов были крайне редки. Гораздо проще было затопить на входе в него какое-нибудь судно, чем тратить взрывчатку и время для уничтожения капитальных причальных сооружений. Чтобы разнести причалы в таком порту, как Одесса, надо организовывать авианалет из 1000 бомбардировщиков на одну цель. Так англичане бомбили города немцев в годы Второй мировой. Даже в таком случае частичное, не говоря уже про полное, уничтожение причалов — вопрос крайне сомнительный», – пишет эксперт.

По его словам, куда более логично наносить удары по ключевым объектам на территории порта — наземным комплексам терминалов, пунктам управления движения судов или портовым кранам.

«Последние — удобная цель, металлический радиозаметный объект больших габаритов. Без них погрузка-разгрузка может осуществляться только силами докеров-биндюжников вручную, как в царские времена. При этом биндюжников сперва надо найти. А не будет кранов, об инициативах министра иностранных дел Украины по «конвоям мира» можно забыть», – резюмирует Болтенков.