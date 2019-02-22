Одесские СМИ сообщают об угрозе нового прорыва Керченского пролива в ближайшие часы

22.02.2019, Одесса, Михаил Рябов

ВМС Украины могут в ближайшие часы предпринять новую попытку прорыва Керченского пролива, что наверняка попытается с выгодой использовать предвыборный штаб Петра Порошенко – одесское издание «Таймер» сообщило о выходе 21 февраля из акватории порта двух бронекатеров «Гюрза» и десантно-штурмового катера «Кентавр», которые направились в открытое море.

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«На борту «Кентавра» находится взвод морской пехоты со всем положенным по штату вооружением. Официальная причина выхода в море – учения. Однако есть обоснованные подозрения, что местом этих учений могут быть окрестности Керченского пролива», – пишет издание.

Официальных сообщений украинской стороны, подтверждающих поход в Керченский пролив, нет.

Пресс-служба Командования морской пехоты сообщала об учебном выходе в море – правда, эта информация была обнародована еще за день до предостережения «Таймера». Поэтому остаётся вероятность ошибки одесских журналистов, либо же ВМСУ действительно решились на новую авантюру.

Следует напомнить, что Киев хранил молчание до последнего и во время двух предыдущих походов из Черного в Азовское море (последний, как известно, окончился для ВМСУ печально в результате отказа выполнять согласования с российской стороной).

Источники «ПолитНавигатора» в силовых ведомствах Крыма пока что не подтвердили информацию о приближении украинских боевых единиц к полуострову.

Экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров не исключает, что возможный поход к берегам Крыма – это «план Б» Порошенко, который счел неудачным свою поездку в ООН, где накануне состоялось инициированное Украиной заседание, посвященное «пятой годовщине начала российской агрессии». При этом Азаров обращает внимание, что в случае провокации у Керченского пролива пострадавшими вновь окажутся военные, выполняющие приказы Киева.

«Говорят, обиделся гарант на Объединенные нации, что так прохладно его приняли, и уже бросил на Керченский пролив новые катера. Нет ничего страшнее быть слугой государства, когда режим боится потерять свою власть», – комментирует Азаров.

«Друзья, действующая, преступная власть на Украине не успокоится. От этих бандитов можно ждать чего угодно», – рассуждает экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

Также следует отметить, что накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об угрозе новых попыток прорыва Керченского пролива.

«Порошенко и его команда не хотят никакого урегулирования, а только нагнетания и обострения обстановки. Недавно он совершил провокацию на подходе к Керченскому проливу из Чёрного моря. Сейчас они уже готовят очередной «прорыв», тоже с нарушением правил прохода этой сложной акватории. Хотя в сентябре два украинских военно-морских катера с выполнением всех процедур спокойно проследовали по ней, запросили лоцмана, которого им предоставили, их проводили, пожелав счастливого пути в Азовском море. Сейчас в Киеве готовят очередную незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцмана. Причём они, как мне сказали, опрашивают страны НАТО, приглашая направить представителей Альянса на эти корабли для того, чтобы вместе с ними прорываться через Керченский пролив. Если такой провокатор не получает по рукам, то вообще не понимаю, как он ещё пользуется «рукопожатным» отношением в западном мире», – сказал Лавров.