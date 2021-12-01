Одесские страсти, или «Янукович, снизь цены на газ!»

Новости Украины

В своих заметках я не раз отвечала на вопрос, почему граждане Украины, чуть что устраивающие «майданы», не выходят на массовые митинги против тарифного геноцида. Повторюсь: потому что нет единого общества, а оккупированный никогда не станет плечом к плечу с оккупантом — разделяй и властвуй во всей красе.

Тем более социальные протестные акции сознательно маргинализируются, ведь если вперемешку с требованиями снизить тарифы выкрикивать «Бей жидов!» и «Смэрть москалям!», а именно так это и происходит, то нормальные люди к ним никогда не присоединятся, а вымрут тихо, не привлекая внимания санитаров. Спонтанные же вспышки народного гнева приравнены к угрозе национальной безопасности решением СНБО — как видно, и тут все продумано.

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Из стадии «Выживает сильнейший» выбраковка населения давно уже перешла в стадию «Добивай лежачего!», и тарифный геноцид является в этой схеме главным оружием.

Ну, а падальщики, они же политики, пиарятся на потешных обещаниях снизить коммунальные расценки. Сейчас они и вовсе дружно пошли на нерест: коммунальный коллапс (одновременное отключение отопления, воды и света — ситуация рядовая), помноженный на грабеж потребителей — то, что надо. Новогодний чес, прямо как у артистов.

Вот и нардеп с пониженной социальной ответственность от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко дождался своего звездного часа и обратился к лохам, то есть к избирателям, с просьбой подписать инициированную им петицию Зеленскому. В ней он призывает президента выполнить свое предвыборное обещание «уменьшить тарифы на тепло почти на половину».

И ролик депутат с пониженной социальной ответственностью записал соответствующий, чтобы закосить под дитя подземелья с огарком:

«И снова вечер при свече, но настроение совсем не романтичное… Заоблачные платежки за свет и тепло — это то, что ждет нас этой зимой. Украинские газохранилища полупустые. Собственная газодобыча — минимальная. Вместо субсидий — большое воровство. Впервые в истории на теплоэлектростанциях угля в семь раз меньше запланированного. Власть закрывает украинские шахты, но закупает электрику в Беларуси у «кровавого диктатора».

Кстати, да — чтобы не забыть про «кровавого диктатора»… Напомню, что именно при Порошенко, ради которого и старается Гончаренко, тарифы на коммуналку выросли в десятки раз, люди массово стали получать отказы в субсидиях, а Зеленский его дело просто продолжил. Продолжил, безусловно, хорошо, талантливо и с особым цинизмом, но это уже было вторичное творчество. Так что «заоблачными платежками» они могут смело друг дружке в морду тыкать, только пока вместо украинского политикума не останется выжженного поля (размечталась), выбирать, кто из этих двух людоедов лучше, занятие бессмысленное.

И, к слову, положа руку на сердце, я думала, что роль Гончаренко до конца политической жизни будет сводиться лишь к посмешищу, которое сражается с воображаемым Путиным на всяких там европейских саммитах. Я была уверена, что уж о тарифах он точно не заикнется, ведь именно тема тарифов стала его первым карьерным предательством. Правда, тогда он служил на побегушках у «Партии регионов» в Одессе.

И сражался не с тепловиками, а с ЖЭКами, строя имидж на призывах не платить им — вы главное, не платите, а я уж вас «защитю» и протесты возглавлю. Постоянно озвучивал наукоемкие расчеты, только речь тогда шла о сущих копейках по сравнению с днем сегодняшним. Но Гончаренко доказывал с телеэкранов:

«Положено платить 0,30 копеек, а с вас вымогают 0, 58 копеек за квадратный метр!».

И люди прислушивались, за квартиры не платили, ему верили, ведь параллельно он пропагандировал «русский мир». Понятно, что десять лет назад все это бальзамом вливалось в души одесского электората…

Но в результате-то что — из одного публичного дома Гончаренко сбежал в другой, сменив буденовку на кастрюлю, а науськанные им лохи так и остались с долгами — у многих с тех времен они и тянутся.

Одесский обыватель говорит про него: «Весь в папу». А папа, Алексей Костусев, бывший мэр Одессы, тоже любил привлекать к себе внимание.

То, что тоже за «русский мир» боролся, это понятно (припеваючи живет в Лондоне), а параллельно плясал в клоунском костюме на детских утренниках и боролся с уродующими город киосками.

Для него специально делали бутафорские киоски, и он возил их по городу, ставил где-нибудь на вокзале и геройски разбивал кувалдой — майн кампф!

А вы же понимаете, что такое наследственность, клоунская династия…

Так что если и на этот раз Гончаренко решит возглавить движение против тарифного геноцида (уже начал), вы ж хоть понимайте, что оно такое.

… и таких их там несколько сотен — депутатов Верховной Рады. И их визги о тарифном геноциде ни что иное, как гол в собственные ворота. Ибо кто в этом геноциде виноват? Да, именно они — скачущие по «майданам» будущие политики, требующие «Янукович, снизь цены на газ!». А там уж по классике: «Я уеду жить в Лондон — мне «майдан» будет сниться». Ну или в президенты на второй срок. Только не вся целевая аудитория доживет до них, учитывая грядущую зиму. А напоследок ее еще и унизят.