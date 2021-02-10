Одесские свободовцы перешли на русский, взбунтовавшись против Тягнибока

10.02.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Одесская ячейка «Свободы», как жена лейтенанта Коломбо или экономическое развитие Украины — все слышали, но никто не видел.

Нет, был, конечно, у одесских фашистов предводитель — Павло Кириленко. Он даже в народные депутаты ходил — помните, когда «Свобода» впервые пробралась в Верховную Раду в количестве 37 парламентариев. И в мэры Одессы баллотировался со смешным лозунгом «Украинскому городу — украинскую власть», да все мимо. А уж на фоне модных парубков из «Нацкорпуса» и прочих айнзатцгрупп (которые в барбершопах напомадятся, а потом как устроят марш с «файер-шоу» и звериным рыком «Бей жидов!»), и вовсе потерялся, как заштатный статист кордебалета.

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Театральность никогда не была коньком Кириленко, сколько фашистских касок на себя не пяль — зато он много говорил. И договорился до того, что верховный свободовский Вий Тягнибок отстранил его от руководства одесской областной ячейкой «Свободы». Отстранил за критику себя любимого.

А Кириленко критиковал фюрера жестко и давно — «руководство «Свободы» превратилось в ретроградное пугало!». В частности, неоднократно заявлял, что «Тягнибок должен покаяться за Майдан». Со своей, естественно, колокольни: «После Майдана национализм был дискредитирован Порошенко, Турчиновым и всеми теми, кто пришел к власти после Майдана».

Более всего одесский свободовец не мог простить Тягнибоку именно этого — пресмыкательства перед режимом Порошенко. «С первых дней коалиционной власти «Свободу» кидали на каждом шагу и вытирали об нее, а в первую очередь о самого Тягнибока, ноги. Но еще не поздно было из нее выйти и начать говорить правду о тех, кто на самом деле дорвался до власти, и в какую пропасть они ведут государство».

В позорных результатах местных выборов (свободовцы, равно как и другие сорта фашистов, не попали ни в гор-, ни в облсовет), которые прошли в Одессе осенью, Кириленко также обвинил Тягнибока:

«Что бы мы здесь в Одессе ни делали, а судить о партии все равно будут по Тягнибоку и Фарион!.. Партия нам четко дала понять, что результаты на юге и востоке ее не интересуют. Но судьба сыграла с руководством злую шутку, потому что партия провалилась даже в Киеве, где на агитацию были потрачены сотни тысяч долларов. Печальный результат и на Львовщине, казалось бы в сердце «Свободы». Там она едва преодолела барьер в 5 %…

Шаблонные действия «Свободы», нежелание развиваться, двигаться вперед, признавать ошибки и делать выводы, привели партию к стагнации, а теперь уже и к полной деградации».

Интересно, конечно, куда еще может деградировать дегенерат, но факт остается фактом — товарищи разошлись во мнениях на почве извечного партийного спора «А кто здесь Ленин?!».

Кстати, на закуску Кириленко еще и не разделил положенного по методичке ликования по поводу закрытия оппозиционных телеканалов: «Радоваться на самом деле нечему, в Украине практически не имеется независимых медиа, а потому одурманивание людей будет продолжаться еще в больших объемах. Цензура и затыкание ртов ждет всех здравомыслящих людей. Особенно следовало бы задуматься тем, кто считает себя патриотами и националистами — нас использовали во время Майдана-2014». И главное, что нельзя с ним в этом вопросе не согласиться.

Однако заместитель Кириленко по одесской ячейке — Константин Василец, не молчал тоже. Причем, в своих высказываниях он пошел еще дальше.

Во-первых, осудил параноидальную борьбу нынешней Украины с Михаилом Булгаковым:

«Это просто целенаправленная примитивная политика государства. А ведь персону Булгакова государство с правильной политикой могло бы использовать и особенно учитывать опыт его жизни и те переломные моменты эпохи, в которую он жил. В отношении Булгакова есть определенная предвзятость, так как он не воспринимал, в частности, Винниченко, Грушевского, Петлюру, время которых «ознаменовалось для нашей страны абсолютным крахом, и не воспринимал Украинскую Народную Республику. Он правильно поступал, потому что не разделял всеобщей радости, в частности руководства УНР, о Февральской и потом Октябрьской революции. Он не воспринимал радостно развал старого уклада жизни и гражданскую войну».

Во-вторых — о, ужас! — в знак протеста против политики Тягнибока Василец заговорил по-русски и привселюдно объявил об этом в эфире местного телеканала, добавив, что вообще «является русскоязычным с рождения». Вот как он объяснил свои действия:

«Павел Кириленко опубликовал публичную позицию по поводу перспектив «Свободы» с абсолютно здравой и адекватной критикой, а в ответ партия в лице Олега Тягнибока отстранила его от должности. Это был нелицеприятный шаг в отношении команды одесской «Свободы». Одним из наших предложений было то, что спикеры партии на региональном уровне должны иметь право выступать на русском языке. Соответственно, учитывая, что партия пошла с нами на непосредственную конфронтацию, то на меня корпоративные правила партии о том, что партийные спикеры выступают исключительно на украинском, в принципе, не распространяются. Я в партии эту позиции продвигал уже не первый день».

Ну, правда так и хочется воскликнуть: «Это просто праздник какой-то!»? И дождаться, наконец, топ-новостей, когда свободовцев начнут задерживать за сепаратизм.

Хотя это секундный сарказм, ведь ужас от осознания самого факта существования фашисткой партии перевешивает ее внутренние склоки в несколько раз. А почему, собственно, они там поедают друг друга? Рискну предположить…

Изначально идея «Свободы» состояла в уничтожении на Украине русского мира и наследия «совка» — ментального и материального. Только надо было, чтобы кто-то еще за это приплачивал. Чем и занялась Партия регионов, заигравшись в Людовика XIV — приручай лютых врагов и самых помойных крыс, подговаривай придворных изображать оппозицию, чтобы за зрелищем народ о желудках не думал. И все на самом деле под контролем.

Однако в нашем случае якобы карманные нацики и стали тем триггером, из-за которого Украина превратилась в нацистское государство, где «вату» если не жгут, так распихивают по тюрьмам. Только правильно Кириленко сказал — для такой прогрессии в будущее «ретроградное пугало «Свободу» лишь использовали». Ибо, что эффектнее и эффективнее — вооруженные азовцы и молодой упитанный преступник Стерненко с индульгенцией от СБУ на убийства, или визг климактерической Фарион с резиновой куклой Бандеры?

Похоже, для «Свободы» происходящее означает скорую смерть (в политическом смысле), просто начался процесс умирания с гангрены одесской ячейки. Что предсказуемо — в Одессе могут быть конъюнктурные нацисты, но не идейные. Им перестали платить, и они перестали говорить по методичке — несут то, что думают.

Только нам от этого ни жарко, ни холодно. Ибо приходящее на смену зло на Украине традиционно имеет более чудовищные формы и применяет более суровые репрессии, чем «попередники». Даже если это зло наряжено в клоунский колпак.