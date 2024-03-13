Одесские ТЦК работают по методике оккупационной полиции

Вадим Москаленко.  
13.03.2024 13:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Одесса, Украина


Украинские военные комиссариаты за крупные взятки продают место в своих рядах, заставляя желающих избежать фронта помогать с отловом других уклонистов.

Об этом в видеоблоге журналиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские военные комиссариаты за крупные взятки продают место в своих рядах, заставляя желающих избежать...

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«Мне это начинает напоминать оккупационную полицию. Хочешь, чтобы тебя в армию не отправили – считай, как раньше в Германию – неси взятку руководству. Там по Одессе ходят разные расценки, от полутора до пяти тысяч долларов», – сказал экс-депутат.

«Зайцем неси бабло. И зайцы тебя примут в состав, выдадут тебе корочку. Ты будешь помогать заниматься отловом людей, кошмарить людей. Ну чем не оккупационная полиция», – возмутился Мосийчук.

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