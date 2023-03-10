Одесские военкомы возбудили сексуальным танцем на 8 Марта побратимов-нацистов

Несмотря на то, что гестаповское вручение повесток в Одессе и Одесской области, когда людей таскают по асфальту и ломают кости, обсуждают пользователи далеко за пределами экс-СССР, оптимизма военкомы не теряют. Не боясь ни кары небесной, ни гнева начальства, ни даже мести со стороны «побратымов»…

Напротив, военкомы ведут жизнь в некоем остановившемся во времени пространстве — как из бандитско-ментовских сериалов 90-х: «Кабан и пацаны просили передать… А теперь танцы».

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Так, одесские паблики облетело видео с корпоратива, на котором сотрудники Болградского военного комиссариата Одесской области празднуют 8 Марта. Хе-хе, и это в то время, когда на рассмотрении в Раде лежит законопроект об отмене этого «бесовского праздника». Но, может, предчувствуя, что таки отменят, военные заходятся в танце так, что мысленно крестишься и благодаришь: «Хорошо видео хоть не из бани».

Они совершают неприличные движения, имитирующие половой акт, также имитируют хватание друг друга за те части тела, которые в приличном, и даже украинском, обществе принято скрывать под штанами, и прочий джаз-ураган… И все это под задорную песню уровня их умственного развития «Несмотря на милое личико, алкоголичка…». И бедрами же как виляют. Как тот Артур Пирожков.

Смотришь и думаешь: фу, погань. А еще о том, как в это же самое время в камерах томятся пойманные на улицах мужики, без всякой медицинской помощи, зализывающие полученные во время вручения повесток травмы (насчет камер я не оговорился — теперь военкомы ходят раздавать повестки вместе с полицейскими, которые сразу забирают несогласных в обезьянники и, перед отправкой на фронт, «награждают» еще и уголовными статьями).

Но ладно я, ладно беременные, которых наверняка стошнило, ладно обыватель… Но ведь видео попалось на глаза и представителям патриотической общественности. И на нем они четко идентифицировали заместителя начальника Болградского комиссариата (до других военных, думаю, дело еще дойдет), сильно возбудились от сексуальных па, и понеслась!

«Выродки. Заместитель начальника Болградского военного комиссариата развлекается как пи…ор, и это я не об ориентации, он упорно продолжает танцевать под песни российских «артистов». Все эти пляски на советский праздник, думаете, он так же празднует 14 октября?», — возмутился в соцсетях нацист и эсбэушный провокатор Демьян Ганул, имея в виду День защитников и защитниц Украины, утвержденный когда-то Порошенко.

«Очень символично, что сегодня ночью Россия нанесла очередной массированный обстрел по нашей территории, но замначальнику военкомата на это пох, он крепко спал, ему приснилась какая-то русская алкоголичка. Если этого урода не уволят, то у областного центра комплектования Одесской области будут большие проблемы! Стыд что такие негодяи носят форму ВСУ!», — заключил Ганул.

Кстати, странно, как это он пропустил, что с 8 Марта одесских женщин поздравил даже сам гауляйтер области, бывший каратель-айдаровец Максим Марченко. Было бы неплохо, чтобы все они в едином, так сказать, порыве сошлись бы в продемонстрированном на видео танце и устроили друг другу «большие проблемы».

А еще лучше, вручили бы друг другу повестки и отправились в Ад под не какую-то там тупую «Алкоголичку», а под родное, интеллектуальное — «Плынэ кача», например. Всегда приятно, когда они под нее на тот свет хороводят.