Одесский блогер рассказал о взятке для Зеленского

30.12.2019, Киев, Семен Дорошенко

Состоявшаяся на днях выплата Газпромом долга Нафтогазу Украины в размере почти 3 миллиарда долларов – это “взятка” президенту Владимиру Зеленскому со стороны одной из “башен” Кремля за поддержку одной из групп в окружении украинского президента, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такую версию излагает одесский блогер, главред местного издания Таймер в своем телеграм-канале.

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“Нынешние газовые выплаты – это не зрада и не перемога. Это взятка. Конкретно взятка Зеленскому (не лично, а как главе государства) за поддержку определённой группы в его окружении. А именно той группы, представителем которой по линии внешней политики играет такой себе помощник президента Андрей Ермак, в некотором роде “”теневой” министр иностранных дел Украины.

Есть мнение, что у Ермака отличные контакты с той кремлёвской Башней, в которой сидит вице-премьер Дмитрий Козак. И что, в частности, все последние дела, за которые брался Ермак, заканчивались успехом. В отличие от официального МИДа под управлением Пристайко.

Ну и вот уже сейчас связанные с Офисом президента телеграм-каналы разгоняют (со ссылкой на сочувствующий Козаку российский канал “Незыгарь”) инфу о том, что эти 3 миллиарда – заслуга Ермака.

То есть, грубо говоря, Россия заплатила 3 миллиарда за укрепление позиций условно пророссийского Ермака”, – пишет Ткачев.

Вместе с тем, по мнению одесского блогера, все ранее имевшие место попытки Москвы инвестировать в “пророссийских” политиков на Украине заканчивались предательством этих политиков.

“Вроде бы как оно и хорошо. Если бы не одно “но”: все попытки России инвестировать в тех или иных украинских политиков заканчивались тем, что эти политики кидали Россию через половой орган. Будем надеяться, что этот случай станет исключением”, – заключает блогер из Одессы.