Одесский «церковный» жабогадюкинг: Губка Боб против свинки Пеппы

Итак, на волне бесовского пиршества в Лавре одесский укро-патриот попер на все, что со словом «русский» и с крестиком. Картинку изображать и соросовские гранты отбивать как-то надо. И вот, будучи пинкертоном привозным, ушлым, патриот обнаружил несусветное – церквуху с табличкой «Русская православная церковь за границей».

Как обнаружил, так в считанные минуты в церквуху, находящуюся между частных жилых застроек нуворишей, пожаловали участковый, полиция, СБУ, пресса – изобличать, бить, к деревьям приматывать, по асфальту раскатывать. Ну, как привычно.

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Далее последовали обыск и отчет силовиков «про всяк выпадок»: «Свои действия мы совершаем (ах, если бы про онанизм!) по заявлению национально настроенной общественности». К делу подключился внештатный сотрудник СБУ, кусок жирного патриота Демьян Ганул: «Зовут русский мир – сам к ним в гости пойду».

И хорошо вроде как. Вроде аплодисменты… Пока представительство церквухи возмущенно не выступило:

«Центр нашей церкви (Архиерейский Синод) зарегистрирован в Нью-Йорке, США, в Украине зарегистрирована Одесская епархия и приходы. Мы не имеем никакого отношения к Московской патриархии. В СССР наша церковь находилась в нелегальном положении. Сегодня мы имеем приходы во многих странах мира. В настоящее время наша церковь подвергается дискриминации исключительно в России и Беларуси, нам там отказывают даже в регистрации. Один наш священник в РФ находится в заключении за поддержку Украины, на другого возбуждено уголовное дело».

Справка «ПолитНавигатора»: Дело в том, что украинские нацики ошиблись. Речь идёт о храме самозванцев-раскольников, которые в знак протеста отъединились от РПЦЗ в 2007 году, когда та воссоединилась с РПЦ. Самой же Зарубежной Церковью глава этой липовой РПЦЗ «митрополит Одесский» Агафангел (это другой Агафангел, не путать с митрополитом Одесским УПЦ!) лишен сана. Явные ЦРУшники. У них в прихожанах – бывший посол США на Украине Джон Хербст.

«Прошу разъяснить, на основании какого распоряжения нам запрещается указывать на наших храмах юрисдикционную принадлежность наших приходов, и является ли Украина страной (наряду с РФ и Беларусью), где наша церковь является нежелательной?», – возмутились настоятели не пойми черт чего.

А вот это уже предъява. Вот, с-ка, нэвдобно. И Ганула сразу не зашибешь – всю обитель дерьмом обнесет. После нее я почувствовал себя в «Южном парке». Но дальше, когда за «русскую церковь за границей» вступились порохоботы, я понял, что я в «Губке Бобе», а третейский судья – что-то уже из «Свинки Пеппы».

«Эта церковь не имеет никакого отношения к Московскому патриархату. Казалось бы все ясно. Но это для тех, кто в курсе. Ганул о таких тонкостях не знает. Как и одесские полицейские, молниеносно отреагировавшие на его пост. Очень бы хотелось, чтобы активисты, прежде чем махать шашкой, и тем паче одесские правоохранители заглядывали изредка в «Википедию», – возмутилось порошенковско-гончаренковское издание «Думская».

Так рьяно, слушайте, как оно еще 10 лет назад русский язык защищало…

Спектакль, конечно, зачетный. Если не учитывать того, что в данный момент идут истинные гонения на служителей Русской Православной Церкви и прочих «сепаров». Если бы не это – можно было бы даже поржать.