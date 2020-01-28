Одесский диагноз польскому вояжу украинского президента

28.01.2020, Одесса, Игорь Плисюк

Молодой человек, вы вполне резонно интересуетесь, как в моём извечно рациональном и критичном городе оценили зарубежные «гастроли» пана президента Зеленского. И я таки вам отвечу, попытавшись – и отразить мнение адекватных одесситов, и вставить свои «три копейки» на предмет сего деятеля.

Ведь то, что он ухитрился натворить и наговорить за последние дни, и в Израиле, и в Польше, бьёт все мировые рекорды деяний, серьёзному политику просто непозволительных. Вы только послушайте!

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На Земле Обетованной он отказался, под абсолютно надуманным предлогом, выступить в память жертв Холокоста, оскорбив этим и принимающую сторону, и всех евреев. И павших жертвами нацистского геноцида, и боровшихся против Гитлера и его приспешников в рядах Советской армии, войск союзников и сил Сопротивления. В том числе и моих земляков-одесситов, что замученных оккупантами, что сражавшихся и победивших коричневую чуму.

А уж в Польше и вовсе перешел все границы – не только политического и просто человеческого такта и исторической правды, но и элементарного здравого смысла, И заодно снова оскорбил память предков и подавляющее большинство народов своей же страны. Не говоря уж о элементарном пренебрежении геополитическими интересами самой Украины.

Судите сами! Обвинив Советский Союз в развязывании Второй мировой войны вместе с нацистской Германией и повесив на него заодно и вину в геноциде евреев, он тем самым оклеветал и оскорбил буквально ВСЕ народы не только Союза, но и самой Украины, принявшие в той великой войне решающее участие. В том числе и русских, и украинцев, и …евреев, своих же соплеменников, которые, выходит, оказались «соучастниками» собственного уничтожения!

Да и слова о «сговоре диктаторов, жертвой коего стала Польша» явно противоречат и истине, и – даже мнению извечного недруга России и её же союзника во Второй мировой сэра Уинстона Леонарда Спенсера Черчилля, в своих мемуарах о ней четко оценившего «пакт Молотова-Рибентроппа» как меру пусть и жесткую, но вынужденную, и принесшую Советскому Союзу столь необходимое время для подготовки к войне.

Причем, вину в нем великий британец возлагает и на Запад, всячески стремившийся стравить Россию и Германию, одновременно отклоняясь от союза со Сталиным против гитлеровской экспансии. И тот же корифей мировой политики хлестко характеризует довоенную Польшу как «гиену Европы», не только еще с 1934 года имевшую «договор о ненападении» с нацистами, прямо направленный против СССР, но и принявшую вместе с Гитлером активное участие в разделе Чехословакии после Мюнхенского сговора 1938. Заметим, вопреки позиции Советов, вообще не допущенных к участию в решении столь важной проблемы.

Проще говоря, если и стала та Польша «жертвой», то — собственных агрессивных амбиций, недальновидности своих же руководителей, да и прямого предательства своих же союзников. Что демократического Запада, что … Гитлера.

А еще пан Зеленский с удивительной покладистостью соглашается праздновать вместе с поляками годовщину их победы над советскими войсками в советско-польской войне. Той самой победы, благодаря которой тогда, в 1920-е, диктатура Пилсудского захватила земли Волыни, Галиции со Львовом и Западной Белоруссии.

Причем, далеко на восток зайдя за «линию Керзона», определенную по итогам Первой мировой войны победителями. И тем самым — установила жесткий национальный и религиозный гнет, ведя политику «полонизации» украинцев и белорусов, большинства жителей этих территорий. Заметим, вернувшихся в состав Союза вполне закономерно после фактического развала панской Польши.

Вот я вас и спрашиваю: на чьей же стороне выступил наш «всенародный гарант»?! Ведь фактически одобряя экспансию той Польши и оккупацию ею украинских и белорусских земель и осуждая их возвращение в состав СССР в 1939, он как бы даёт добро на пересмотр… современных границ Украины и Белоруссии, тем самым совершая преступление против своей и соседней страны, посягая на их территориальную целостность и неприкосновенность границ.

А заодно дает пощечину своим же как бы кумирам, украинским националистам бандеровского толка, чьё террористическое движение как раз и появилось на этих землях и было направлено тогда в первую очередь против польской экспансии…

И я уж тихо молчу, сколь мерзко выглядят расшаркивания в адрес режима Пилсудского и его наследников в устах еврея Зеленского. Ведь именно панская Польша конкурировала с нацистской Германией в государственном антисемитизме и законах, прямо дискриминировавших еврейский народ и религию…

Одним словом, мнение здравомыслящих одесситов по поводу нашего президента разделилось. Одни прямо называют его дураком. Другие — подлецом, предавшим и свою страну, и все ее народы, и — память предков. В том числе и деда, офицера Советской армии, храбро сражавшегося против гитлеровских извергов. Третьи резонно замечают, что одно другому не противоречит.

Я же позволю себе высказать скромное соображение. А может он, болезный, того… не выдержав огромной психологической нагрузки, просто-напросто немного, мягко говоря, душевно приболел?..

Ведь все явные нарушения логики в его высказываниях и действиях, равно как и параноидальный бред по поводу Советского Союза и нынешней России, прямо-таки попахивают психиатрическим диагнозом!

Так это или нет — время покажет. Пока же ясно одно: с таким президентом мы уж точно не соскучимся. Вот только «веселье» это чем дальше, тем больше напоминает ультра-черный «юмор висельника». И еще ведь не вечер, то ли еще будет!