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«Волки от испуга скушали друг друга, бедный крокодил жабу проглотил». Только строчками из Чуковского можно описать настроения нацистских пассионариев в Одессе. Ведь это не начало войны, когда можно было прикалываться над русскими ракетами, поражающими сортиры и свинарники.

После событий последнего полугодия, а особенно последних недель — минус военное руководства региона, лежбище СБУ, пепелища вместо портов Одессы и Южного — им уже не так весело. А после прилета в железнодорожный узел (впервые в Одессе) и очередную военную часть в районе Горбатого моста, не весело совсем.

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102 разрушенных за полторы недели жилых дома, это и их дома. Разрушенные, надо сказать, дронами и ПВО, приобретенными на собственноручно собранные нацистами деньги.

Заставляет ли это их задуматься? Вполне вероятно. Только мысли свои в «свободной европейской стране» уже не выскажешь, и даже майданы запрещены. А дальше все происходит по классике — в «кукушкином гнезде» пациенты тоже не просто так лежали, а были в прошлом или героями вьетнамской войны, не обласканные, а списанные государством, или люди с личной трагедией за плечами, не принятые таким же больным обществом. Не справились и погнали кукухой.

Один из прилетов в Одессе.

Такое же впечатление и от телодвижений одесской «элитки», происходящих одновременно, которой, судя по последним событиям, пора бы уже о вечном задуматься, а оптимистам насушить сухарей хотя бы. Они же упорно действуют по принципу «позориться, так до конца».

Так, среди разрухи, всплывает вдруг высказывание игуменьи Серафимы, настоятельницы местного Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря. В прошлом — активнейшей «членкини» «Партии регионов», ярой борцухи за русский мир (делила в этом первенстве место с депутатом Гончаренко).

Она же была одним из самых громких и авторитетных инициаторов возвращения на свое историческое место памятника Екатерине II.

Теперь, как мы знаем, императрица снесена, а улица и площадь Екатерининская, с торчащей из постамента желто-голубой тряпкой, переименована в Европейскую (логично).

И вот, что пишет «матушка»:

«В Одессе наконец-то нет улицы Екатерининской! На топонимической комиссии я первая настойчиво подняла этот вопрос. Российская империя дрейфует ко дну. Одесса не любит тех, кто на дне — на дне морального и цивилизационного падения!».

И фото подбирает соответствующее — на нем императрица еще стоит, но нацисты, в том числе сражающиеся и против православной церкви, уже надели на нее «красный колпак палача» и вложили в руку удавку.

Понятно, что и «вата», и нацисты обвиняют игуменью в пониженной социальной ответственности. Вопрос и правда в том, а как она отмываться теперь будет? В русском-то городе?

Окей, а перед нацистами как, давно занесшими ее в с расстрельный список «сепаров»?..

Между тем, на сепаров настоящих не прекращаются гонения.

«В Одессе сожгли автомобиль медицинской помощи полицейского военного подразделения «Лють». Преступление совершили с помощью емкости с огневоспламеняющимся веществом. Это авто ребята называли «лютая цыпа», она вывозила раненых собратьев с передовой, много спасенных жизней. Это диверсия, преступление совершили сепаратисты, поднимающие голову в Одессе. Нам необходимо срочно ввести контрдиверсионные меры, СБУ должна проверить всех подозрительных лиц», — такой клич принялись разгонять нацистские паблики.

Собственно, о «поднимающих голову сеператистах» всегда говорится накануне годовщины трагедии 2 мая, когда, чтобы поглумиться, среди выживших 10 лет назад в Доме профсоюзов устраиваются показательные чистки. Потому что на самом деле добивать раненых, насильно затащенных в армию, это прерогатива не нормальных людей, а как раз укров, наживающихся на войне и сражающихся за ресурсы «лишь бы у командира воинского подразделения зять был кривой».

Ну и для последнего штриха, так сказать. По нацистско-эсбэушным пабликам гуляет сейчас видео, на котором толпа молодежи, как принято говорить в отсталых слоях населения, неформальной (от явных школьников до, по виду, вполне себе 30-летних) долго скандирует «Пошел на х…!», пытаясь выдавить какого-то чужеродного парубка.

Оказалось, что парубок традиционно докопался к ним с требованием выключить русские песни, которые те слушали на Дерибасовской. Да, заодно кто-то из толпы размахивал на всякий случай американским флагом. Да, не исключено, что в силу возраста эти малолетки ничего и не понимают, и даже еще окончательно не осознали, что идет война, и кто ее спонсирует. С причинно-следственными связями беда, с мозгами пока тоже, однако у них все равно в крови говорить по-русски и слушать русские песни.

И именно этого — в крови! — чужеродные нацисты и не в силах пережить еще пуще существования убежденных «ватников». Поэтому тоже просят СБУ с полицаями скорее разобраться в «невиданной ситуации». Это же не поодиночке людей запугивать, избивать, ставить на колени и заставлять извиняться.

Все в целом — сумасшествие, застуживающее впоследствии экранизации.

Хотя, повторюсь — не о том нацистам думать пора, а, что ли, уже какое бельишко в гробы заказывать.