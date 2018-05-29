29.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Одесский губернатор гордится, что “отмазал” экс-правосека от тюрьмы и “готов повторить”

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов заявил, что его пытаются «дискредитировать» в связи с делом местного праворадикала Сергея Стерненко, недавно зарезавшего человека, передает корресплндент “ПолитНавигатора”.

Такое заявление чиновник сделал на брифинге после состоявшегося 29 мая аппаратного совещания в ОГА, сообщает местный ресурс “Таймер”.

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«В ноябре 2017 года тысячи одесситов выступили в защиту Летнего театра от застройки. Потом было несправедливое решение суда, которое в дальнейшем отменил апелляционный суд. Я подчеркну: отменил полностью. Я как гражданин Украины, не как руководитель области, выдал свою реакцию на это несправедливое решение суда. Если бы эта ситуация повторилась, независимо от фамилии гражданина Украины, сегодня я бы сделал то же самое», — сказал Степанов.

«По поводу попытки дискредитировать моё имя в контексте этой ситуации: я считаю, что это месть людей, которым я мешаю заниматься противоправной деятельностью на территории Одесской области, и своих политических оппонентов, которым не даёт спокойствия успешное развитие Одесской области», — добавил губернатор.

Напомним, бывший правосек Сергей Стерненко поздней ночью 24 мая смертельно ранил ножом десантника ВСУ Ивана Кузнецова, у которого остались сиротами трое детей. Именно губернатор Максим Степанов внёс за Стерненко залог в размере 600 тысяч гривен, чтобы последнего не отправили за решётку по подозрению в организации массовых беспорядков в Летнем театре Одессы 18 ноября 2017 года.