29.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

754 просмотров

Одесский губернатор запретил красить школы в зеленый цвет

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов возмутился внешним видом некоторых учебных заведений региона, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает одесское издание “Таймер”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Соответствующее заявление он сделал 29 мая во время аппаратного совещания в ОГА. Говоря о профессионально–техническом образовании в Одесской области, Степанов заявил, в частности, что кроме новых подходов в обучении важны и внешний вид самих учреждений, и «современность» их материально–технической базы.

«Они должны быть красочными, приятными, а не в этой зелёной краске, которая стояла где–то на складе и её обязательно нужно использовать. Всё это будем переделывать. Если кто–то опять покрасит этой зелёной краской, то возьму баллончик и буду писать имя и фамилию директора. И где–то же они находят эту краску — обязательно нужно покрасить либо в школе, либо в больнице!» — возмутился чиновник.

«Сколько мы будем уже в этом “совке” жить? Это ж нужно когда–то остановить. Неужели другой краски нет?» — заключил Степанов.