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29.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Местная власть, Мнение, Образование, Общество, Одесса, Скандал, СМИ, Украина

Одесский губернатор запретил красить школы в зеленый цвет


Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов возмутился внешним видом некоторых учебных заведений региона, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает одесское издание “Таймер”.

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Соответствующее заявление он сделал 29 мая во время аппаратного совещания в ОГА. Говоря о профессионально–техническом образовании в Одесской области, Степанов заявил, в частности, что кроме новых подходов в обучении важны и внешний вид самих учреждений, и «современность» их материально–технической базы.

«Они должны быть красочными, приятными, а не в этой зелёной краске, которая стояла где–то на складе и её обязательно нужно использовать. Всё это будем переделывать. Если кто–то опять покрасит этой зелёной краской, то возьму баллончик и буду писать имя и фамилию директора. И где–то же они находят эту краску — обязательно нужно покрасить либо в школе, либо в больнице!» — возмутился чиновник.

«Сколько мы будем уже в этом “совке” жить? Это ж нужно когда–то остановить. Неужели другой краски нет?» — заключил Степанов.

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