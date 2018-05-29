|754 просмотров
Одесский губернатор запретил красить школы в зеленый цвет
Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов возмутился внешним видом некоторых учебных заведений региона, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает одесское издание “Таймер”.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Соответствующее заявление он сделал 29 мая во время аппаратного совещания в ОГА. Говоря о профессионально–техническом образовании в Одесской области, Степанов заявил, в частности, что кроме новых подходов в обучении важны и внешний вид самих учреждений, и «современность» их материально–технической базы.
«Они должны быть красочными, приятными, а не в этой зелёной краске, которая стояла где–то на складе и её обязательно нужно использовать. Всё это будем переделывать. Если кто–то опять покрасит этой зелёной краской, то возьму баллончик и буду писать имя и фамилию директора. И где–то же они находят эту краску — обязательно нужно покрасить либо в школе, либо в больнице!» — возмутился чиновник.
«Сколько мы будем уже в этом “совке” жить? Это ж нужно когда–то остановить. Неужели другой краски нет?» — заключил Степанов.
Метки: \зеленая краска, Максим Степанов, Одесса, школы
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.