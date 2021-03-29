Одесский исполнитель представил клип памяти героев Русской Весны в Луганске

29.03.2021, Москва, Алексей Топоров

Новости Украины

Певец одесского Куликова поля Игорь Сивак, последние год вынужденный жить в Крыму, выложил в сеть клип на свою песню «Город на передовой», посвященную Луганску, где он неоднократно выступал.

Клип посвящен герою Русской Весны в Луганске Сергею Литвину, скоропостижно скончавшемуся в 2016 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Звукоряд к клипу «Город на передовой», Игорь Сивак записал вместе с гитаристом и аранжировщиком Алексеем Иовчевым и группой «Зверобой».

«Полтора года тому назад я начал осваивать видеомонтаж, поэтому видео собирал сам, – написал в аннотации к клипу Игорь Сивак. – Увы, но воплотить первоначальный замысел клипа не удалось, не нашлось возможности отснять необходимые кадры.

Так как я постоянно учусь, понятно, что через полгода я бы собрал поинтересней, но откладывать уже некуда. Задача видеоряда – не испортить песню. Полагаю, что с ней я справился…

В видео использованы кадры моего выступления на позициях «Призрака», которые мне прислал комбат Алексей Марков (Добрый) за месяц до гибели….

Уважение и низкий поклон луганчанам за подвиг, в состоянии которого вы живёте семь лет. Вечная память жертвам и павшим героям этой войны, ополченцам и добровольцам, среди которых и мой друг Сергей Литвин».

Надо отметить, что песня «Город на передовой» – не новая, и была написана Игорем Сиваком после его первого посещения прифронтового Луганска в 2015 году. Сам автор-исполнитель получил известность в Одессе, подержал русское движение, выступал на Куликовом поле.

После трагедии 2 мая тайком помогал пострадавшим от рук нацистов и организовывал доставку лекарственной помощи в ЛДНР. После того, как прошла информация, что артистом заинтересовалось СБУ, он вовремя успел покинуть Одессу, и последние годы живет в Крыму.

Игорь Сивак регулярно бывает в Донбассе, выступая, в том числе и перед бойцами на передовой – кадры одного из таких выступлений также есть в клипе.

Следует отметить, что заснять видеоряд Луганска Игорю помог другой одессит, в прошлом депутат Одесского облсовета, водружавший над ним флаг России, горевший в Доме профсоюзов, ныне житель Луганска Алексей Албу. В клипе также есть кадры с ныне покойным первым главой ЛНР Валерием Болотовым.

Луганчанин Сергей Литвин был одним из командиров ополчения ЛНР первой волны. Организовывал оборону города. После лета 2014 года работал на посту министра сельского хозяйства республики. После выхода в отставку занимался общественной деятельностью и верил в то, что Донбасс станет частью России. Как и Валерий Болотов скоропостижно скончался в самом расцвете сил.

Сергей Литвин призывает депутатов Луганского облсовета к сотрудничеству с ЛНР, май 2014 года