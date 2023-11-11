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В Одессе новая сакральная жертва — к разрушенному ракетами ПВО Спасо-Преображенскому собору, который даже не собираются восстанавливать, присоединился Художественный музей.

Да, последствия очередной ракетной атаки опять ужасают — 33 пострадавших жилых дома, разрушенный корпус медуниверситета, и сильно пострадавший Художественный музей, он же дворец Потоцких, памятник архитектуры начала XIX века.

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Все это — припортовая зона, по которой, напомню, по версии украинских пропагандистов, «ударили «Ониксом» и «Искандером-М».

Кроме того, заявляется об «интенсивной атаке ударных дронов типа «Shahed». Но стоит ли в очередной раз напоминать и о «героической работе» ПВО над жилыми кварталами и музеями?.. Самим разрушить, а потом опять кричать об уничтоженном наследии из охранной зоны ЮНЕСКО.

Результат налицо — огромная воронка радиусом десять и глубиной пять метров у музея.

«Немного туда, немного сюда и могли бы избавиться от многих наших образцов, экспонатов, очень известных на весь мир», — оговорился по Фрейду мэр Труханов.

Ведь и правда — сами и избавляются.

У одесситов же настоящих, а не изображающих таковых, сердце кровью обливается от вида разрушений в музее. «Одэсьци» же глумятся.

«Когда разгребали все, что натворила орковская ракета в Художественном музее, посмотрел на короб, который накрывает Катьку. Его деформировало ударной волной и ей едва не снесло голову. Такие дела. Такой символ», — высказался нацист-активист Александр Бабич, комментируя хранящийся в музее снесенный памятник Екатерине II.

Ну а главный вселенский вой касается «покушения на наше наследие в виде уникальных полотен».

А вот теперь внимание — собрание поистине уникальных фондов началось с картин, переданных одесскому музею Петербургской Академией художеств. Да только куда-то они стали пропадать еще в 2018 году, когда директором музея стал скандальный «жидобандеровец» (сам себя так называл) Александр Ройтбурд.

И действительно — свои-то дерьмопомазанные «шедевры» куда-то надо было повесить. Зачем людям какой-то «задрипанный» Айвазовский, его-то, «нафталинового», можно с подпольного аукциона спустить.

С началом же СВО музейные фонды и вовсе были вывезены в неизвестном направлении под видом спасения. В итоге в музее стали проходить выставки всяких кобз, тыкв, човняров и прочего никому не нужного современного искусства. Да и генитальное дело Ройтбурд процветает — как оказалось, у него много последователей.

Так это об этих, «известных на весь мир экспонатах», заявил Труханов?

А вот куда подевались Левитан, Крамской Саврасов, Шишкин, Суриков, Репин, Куинджи, объяснить не хотите, спасители святынь?

И вот все у них так — собор призывали сносить, потому что Московского патриархата, по сути и снесли ПВО. Музей сначала разграбили, а после и он-то, пустой, не нужен.

Последние дни доживает памятник Пушкину, приговоренный к сносу украинским кабмином. Не удивлюсь, если окажется, что вот-вот в него тоже «прилетит ракета».