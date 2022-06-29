Одесский концлагерь «Солнышко»: «Граждане отдыхающие, за мины не заплывать!»

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Новости Украины

Помните анекдот, как в дурдом приезжает комиссия, а там психи в пустой бассейн ныряют. На вопрос проверяющих «А что это у вас происходит?», психи отвечают: «Да вот плавать учимся. А если будем себя хорошо вести, нам еще и воду нальют». И тут так и хочется проорать — ОНО!

Одесса. Так как изнывающий от жары народ продолжает лезть в море, несмотря на то, что пляжи заминированы и, соответственно, периодически подрывается, власти решили сделать финт ушами. То есть приступили к плану разработки безопасных для отдыха участков.

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Поговаривают, на этой почве между мэрией и Областной военной администрацией давно не затихает конфликт. Пресс-служба гауляйтера то и дело выдает сообщения — мол, в это тяжелое время, когда агрессор… бла-бла… стыдно думать о пляжах… хрю-хрю… разминируем после победы, на разминирование уйдут годы. И в таком духе.

В мэрии же хотят барыжничать, кукурузу по 200 гривен продавать (гм, самим себе, что ли?). Однако консенсус все-таки был найден.

«В Одессу по привычке едут многие летом отдыхать, — пронзил новизной мысли мэр Труханов. — Пляжи закрыты. Но люди идут к морю, нарушая запрет и подвергая свою жизнь опасности. Поток отдыхающих с каждым днем растет, а силы Нацполиции не справляются с таким огромным количеством людей».

Но главное, как чиновники решили выкрутиться. По словам того же Труханова, «на безопасных участках пляжей будут установлены специальные сетки. Также планируем поставить дополнительные наблюдательные вышки». Такие, собственно, уже стоят, и на каждой — теробороновцы с автоматами.

То есть вы представляете этот отдых в концлагере — за решетками и под дулами автоматов. Небо в клеточку, загар в сеточку. Из громкоговорителей периодически несется «Граждане отдыхающие, убедительная просьба за мины не заплывать. Спасение подрывающихся — дело рук самих подрывающихся».

А в случае чего они что, из автоматов по отдыхающим начнут стрелять? По своим же рагулям?.. Это такой же сюр, как БТР у входа в Оперный, или огромный украинский флаг на гостинице Большой московской, построенной московскими же предпринимателями 120 лет назад на Дерибасовской…

А что до пляжей, то и военные теперь в доле от местного бизнеса, и повестки, главное, раздавать будет удобно — это ж не по заброшкам бегать, а цивилизованные визиты наносить. С несогласными же всегда помогут разобраться автоматчики на вышках: «Хэндэ хох!».

И главное, что так ведут себя люди, которые еще недавно из всех утюгов валали:

«Эти орки бахнули ракетой за 6 лямов по копеечному пляжному сортиру из фанеры!» (на самом деле, помимо сортира, рядом была база наемников).

И в пропагандистских целях использовали данный пример для запугивания отдыхающих.

Кстати, чтобы как-то завершить это сюрреалистичное повествование, чтоб наверняка и убедительно, как на чудовищном «портрете жены» Пикассо… Так вот, путь на ряд пляжей в Одессе пролегает мимо киностудии, а перед ней стоит памятник Высоцкому. В общем, они Высоцкому к обеим рукам по флагу Украины скотчем примотали. Вот теперь все.