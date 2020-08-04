Одесский перевёртыш прибыл в Минск славить Лукашенко и оскорблять Тихановскую

04.08.2020, Минск, Владимир Гладков

Украине нужен такой правитель, как президент Белоруссии Александр Лукашенко, который обязательно должен победить на выборах «никакущих марионеток» из оппозиции, несмотря на витающий над страной дух майдана.

Об этом в эфире телеканала «Белая Русь» заявил некогда позиционировавший себя борцом с бандеровским режимом, но резко сменивший риторику после вызова на беседу в СБУ одесский писатель Всеволод Непогодин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Белоруссии есть и страна, и государство, в Украине есть страна, но государства нет, и люди его не хотят! «Где два украинца, там три гетмана» – все хотят царевать, быть царями, и государства никто не хочет», – сообщил он.

«А эта тема, когда украинцы с придыханием говорят: нам бы вашего Лукашенко? Я всегда думал, что, возможно, вам бы нашего Лукашенко – и не прокатило бы на Украине», – отметил телеведущий Александр Шпаковский.

«Я думаю, что он как раз и нужен, – возразил Непогодин. – Он – государственник и это национально-ориентированный политик. А у нас такого подвида нет. Порошенко пытался себя продать, что он как Лукашенко, я национально-ориентированный, армия-мова-вера, я за страну, но он же на самом деле не такой! Это абсолютно беспринципный человек, приспособленец».

С той же резвостью он обрушился и на белорусскую оппозицию.

«У вас, конечно, очень абсурдная какая-то, карикатурная, нелепая позиция, при которой, я уверен, если бы Лукашенко ввел бы карантин, они бы кричали все, вопили «Почему ты удушил экономику?». Он не ввел карантин – «Почему ты не позаботился о нашем здоровье?» Им лишь бы критиковать.

То есть, все, что я вижу, это просто какое-то дичайшее безумие. Люди говорят: «А вот, наш сосед Польша живет гораздо лучше». На первом курсе, у меня в колледже изучается предмет – называется «Распределение продуктивных сил». И надо вначале подумать, какие у тебя есть ресурсы и что ты с этого ресурса можешь сделать. Извините, но у Польши есть металлургия, у Польши есть порты. Польша – огромное государство с населением около 50 миллионов.

А Беларусь? Какие есть ресурсы? Они несопоставимы! Люди не понимают элементарных вещей, которые в колледже на первом курсе экономики проходят», – возмущался одесский писатель.

«Люди вообще не понимают, что и как происходит. Элементарную даже экономику. Тут очень менталитет у людей «осовечен» – в каком плане: они привыкли к какому-то государственному патернализму, они хотят, чтобы власть просто с ложечки кормила натертым яблоком и просто жопу вытирала. А нас тридцать лет дикого капитализма научили – никто никому ничего не должен», – пожаловался Непогодин.

«Вот эта кампания Тихановской, Бабарико, Цыбка вот эта вся группа вдруг появившихся из ниоткуда разных людей, которые потом как ручейки сливаются в одно море – это технология?» – вернул в беседу тему оппозиции журналист.

«Конечно технология! я же видел, как госпожа Тихановская записывала видеообращение к Александру Григорьевичу Лукашенко. Видно, что там просто глаза бегают, видно, что человек читает, а я же смотрел внимательно стримы с тех митингов – они все читают по бумажке! В Украине это вообще как-то дико, это анахронизм. Если ты политик, если ты актор, ты должен выходить и говорить вживую, свои какие-то мысли, идеи доносить, спорить с кем-то.

Это люди просто настолько марионетки, никакущие, никудышные, никчёмные, жалкие, абсурдные, карикатурные. Даже просто страшно представить. Как, вы что не видите, что это какое-то пустое место, что они просто читают по бумажке, и своих мыслей там нет?» – сокрушался Непогодин.

Кроме того, в ходе беседы телеведущий предположил, что спрос на такую «ущербную» оппозицию в Белоруссии высок потому, что «белорусское общество, в каком-то смысле, – политическая девственница».

«То есть, 25 лет она существовала под зонтиком Александра Григорьевича Лукашенко и сейчас попала под очарование даже не плохих парней, а первых попавшихся, которые проявили к ней серьезное внимание. И не всё общество, а часть. Повторюсь, я не сомневаюсь в победе президента, но нам будет, наверное, сложно», – добавил Шпаковский.

«Я думаю, что всё-таки Александр Григорьевич Лукашенко победит, – заверил Непогодин. – Я думаю, что всё-таки это не политическая девственность, а политическая слепота и полное непонимание вообще, что такое политика. То есть, люди живут в каком-то вымышленном мире. Они просто утратили связь с реальностью. Но невидимая рука рынка всегда покажет себя».

«Не напоминает ситуацию в Украине 2014 года? В воздухе есть что-то такое?» – спросил журналист.

«Да, есть какой-то такой эффект сектантского объединения. Что-то есть от каких-то сект, каких-то пасторов. Вот, эти белые ленты. Как «Иеговы».Я просто не знаю, как эти секты называются. Как-то от этого сторонюсь. Я понимаю, что все это обдираловка, это просто пыль в глаза. Отключают разум и «Вы чудесны, я вас люблю!»… Это же просто какое-то сектантство!

Понимаете, я если же выйду с любой Тихановской, я её просто завалю вопросами за две минуты. О чём дебатировать со столешницей? Не о чем, правильно!» – хвалился Непогодин.