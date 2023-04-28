Одесский подпольщик негодует: Российская партия подобрала украинского министра

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Экс-глава администрации президента Украины Леонида Кучмы, бывший министр образования Дмитрий Табачник намерен выдвинуться в местные депутаты по Запорожской области от правящей российской партии «Единая Россия».

О этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», указывается на сайте, посвященному праймериз единороссов, которые пройдут в конце мая.

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Указывается, что Табачник – беспартийный, а его нынешняя должность – советник главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области.

«Само электронное голосование состоится с 22 по 28 мая 2023 года. В новых регионах предварительное голосование состоится ещё и очно», – уточнили в «Единой России».

Напомним, что министерскую должность Табачник получил при президенте Викторе Януковиче, был депутатом Верховной рады от этой политической силы.

Впрочем, организатор одесского подполья, активист Антимайдана и волонтер Владимир Грубник, попавший под обмен и находящийся сейчас в России, в своем телеграм-канале критикует такое решение.

«Собственно, Дмитрий Табачник реальный автор системного «труда» Леонида Даниловича Кучмы – книги «Украина не Россия». P.S. К слову, любители форсить в сети избитый и развенчанный сотни раз уже миф о том, как «Монтян закрывала русские школы». Вы сходите к Табачнику и поинтересуйтесь, а почему в его бытность министром не был бы принят закон, который сам бы давал право местным общинам определять язык обучения детей в школах?? Почему, а? Тогда бы на одну школу в рагульском районе под Киевом, где родители решили, что их детям лучше учиться на украинском, мы бы получили русских ТЫСЯЧИ школ в Новороссии, где родители, как и дети, на кукане видали украинский язык и все, что с ним связано. Но им же не дали так сделать. Не спросите, нет? Наоборот будете вылизывать его по команде, как и Медведчука. Ибо лицемеры вы. Лицемеры сознательные и по выбору», – не стесняется в выражениях Грубник.

Здесь, помимо прочего, идет речь о том, как в 2012 году Табачник обратился к главе Киевской администрации с просьбой рассмотреть вопрос об открытии в киевском районе Осокорки гимназии «Киевская Русь» с углубленным изучением русского языка. Против этого категорически выступила как раз Монтян, баллотировавшаяся в депутаты Рады по этому округу. Она в качестве адвоката представляла интересы тех родителей, которые были недовольны перспективой появления русского учебного заведения.

В итоге гимназия была открыта как украинская.

Впрочем, покинувший Украину киевский политолог Василий Стоякин, наоборот, считает, что кандидатура Табачника не самая плохая.

«Удивительно, но Табачник с 2014 года нигде и ни зачем замечен не был. Что же такое должно было произойти, чтобы он вылез из схрона? Это я, впрочем, в шутку. Из украинских кадров – один из самых достойных», – убежден Стоякин.

Другого мнения придерживается украинский публицист левых взглядов Олег Ясинский, живущий в Южной Америке.

«Точка невозврата, пройденная Украиной в 2014 году, стала логичным и неизбежным последствием процесса нацификации, начатого ее властями гораздо раньше. Имена его первых героев – доктор исторических наук Дмитрий Табачник, глава администрации президента Кучмы в 1994-1996 гг., академик Иван Курас, основатель и директор Института политических и этнонациональных исследований, созданного в 1997 г., и директор Института истории Украины академик Валерий Смолий. Именно с их научной подачи, в угоду новой власти, начался политический дрейф Украины от России в сторону Европы. Чуть ранее этого, 8 сентября 1992 г. газета Одесского военного округа «Слава и честь» в 169 номере начала публикацию серии материалов об Украинской повстанческой армии. Первый назывался «Образование УПА – историческая закономерность многовековой борьбы украинского народа за собственную государственность», – пишет публицист в своем телеграм-канале.

По его словам, первое поколение постсоветских украинских националистов опирались на книгу известного российского искусствоведа-политэмигранта Игоря Голомштока «Тоталитарное искусство», вышедшую в Москве в 1994 году, где автор уравнивал нацизм и социализм как «разновидности тоталитаризма».

«Украинские идеологи добавили к этому идею тождества «немецкой и советской оккупации, и соответственно равенства между Гитлером и Сталиным и чуть позднее и законодательно – фашизма и коммунизма. Если история человечества на нас не прекратится и когда-нибудь заинтересуется интеллектуальными авторами сегодняшней украинской трагедии – пусть вспомнит некоторые светлые лица нашей интеллигенции, указавшей правильную дорогу в ад», – подчеркивает Ясинский.

По информации «ПолитНавигатора», Табачник с 2014 года находился в Крыму, где занимался сельским хозяйством. На Украине против него возбуждено уголовное дело и конфисковано имущество.