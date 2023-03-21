Одесский подпольщик рассказал, почему ракетные удары по Украине не достигают нужного эффекта

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ракетные удары российской армии по военным и инфраструктурным объектам на Украине не приводят к серьёзному изменению на фронте, потому что они не подкреплены актуальными разведданными.

Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил организатор одесского подполья, активист Антимайдана и волонтер Владимир Грубник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Сейчас нам говорят: «Почему не наносятся удары по центрам принятия решений?» Как нам говорят, ракета «Калибр» может попасть в спичечный коробок. Не вопрос, может. А как вы узнаете, где этот спичечный коробок лежит? Если вы не знаете, где этот спичечный коробок лежит, вам от того, что «Калибр» может туда попасть, толку никакого нет», – сказал Грубник.

Подпольщик подчеркнул, что без должной разведки никакие удары толку не принесут.

«Это работа в сцепке – разведка и удары. Если это просто удары, оно работать не будет. Если это просто разведка… если она даёт информацию, которая вообще непонятно – её вообще кто-то брал, кто-то использовал? Потому что информация – величина, которая обладает количественными и качественными характеристиками. С количественными понятно, но качественные характеристики у неё разные. И одна из качественных характеристик – её актуальность. Информация может терять актуальность со временем. Срок годности. Тактическая теряется информация быстро, стратегическая медленнее всего. Но если по этой информации не идёт работы – какой смысл её собирать», – подытожил он.