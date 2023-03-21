Одесский подпольщик рассказал, почему ракетные удары по Украине не достигают нужного эффекта

Владимир Гладков .  
21.03.2023 18:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1365
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Одесса, Политика, Россия, Скандал, Сопротивление, Спецоперация, Украина


Ракетные удары российской армии по военным и инфраструктурным объектам на Украине не приводят к серьёзному изменению на фронте, потому что они не подкреплены актуальными разведданными.

Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил организатор одесского подполья, активист Антимайдана и волонтер Владимир Грубник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ракетные удары российской армии по военным и инфраструктурным объектам на Украине не приводят к...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Сейчас нам говорят: «Почему не наносятся удары по центрам принятия решений?» Как нам говорят, ракета «Калибр» может попасть в спичечный коробок. Не вопрос, может. А как вы узнаете, где этот спичечный коробок лежит?

Если вы не знаете, где этот спичечный коробок лежит, вам от того, что «Калибр» может туда попасть, толку никакого нет», – сказал Грубник.

Подпольщик подчеркнул, что без должной разведки никакие удары толку не принесут.

«Это работа в сцепке – разведка и удары. Если это просто удары, оно работать не будет. Если это просто разведка… если она даёт информацию, которая вообще непонятно – её вообще кто-то брал, кто-то использовал?

Потому что информация – величина, которая обладает количественными и качественными характеристиками. С количественными понятно, но качественные характеристики у неё разные. И одна из качественных характеристик – её актуальность.

Информация может терять актуальность со временем. Срок годности. Тактическая теряется информация быстро, стратегическая медленнее всего. Но если по этой информации не идёт работы – какой смысл её собирать», – подытожил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть