Одесский подпольщик рассказал, почему ракетные удары по Украине не достигают нужного эффекта
Ракетные удары российской армии по военным и инфраструктурным объектам на Украине не приводят к серьёзному изменению на фронте, потому что они не подкреплены актуальными разведданными.
Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил организатор одесского подполья, активист Антимайдана и волонтер Владимир Грубник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Сейчас нам говорят: «Почему не наносятся удары по центрам принятия решений?» Как нам говорят, ракета «Калибр» может попасть в спичечный коробок. Не вопрос, может. А как вы узнаете, где этот спичечный коробок лежит?
Если вы не знаете, где этот спичечный коробок лежит, вам от того, что «Калибр» может туда попасть, толку никакого нет», – сказал Грубник.
Подпольщик подчеркнул, что без должной разведки никакие удары толку не принесут.
«Это работа в сцепке – разведка и удары. Если это просто удары, оно работать не будет. Если это просто разведка… если она даёт информацию, которая вообще непонятно – её вообще кто-то брал, кто-то использовал?
Потому что информация – величина, которая обладает количественными и качественными характеристиками. С количественными понятно, но качественные характеристики у неё разные. И одна из качественных характеристик – её актуальность.
Информация может терять актуальность со временем. Срок годности. Тактическая теряется информация быстро, стратегическая медленнее всего. Но если по этой информации не идёт работы – какой смысл её собирать», – подытожил он.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.