Одесский политолог: Через 5-10 лет можем попрощаться с украинским государством

16.03.2020, Одесса, Валентин Филиппов

Одесского мэра Геннадия Труханова шантажируют судебными процессами. Но у Владимира Зеленского пока нет своего популярного кандидата на пост градоначальника Южной Пальмиры. Равные с Трухановым шансы на выборах у кандидата от «Оппоплатформы». Впрочем, если выборы мэра Одессы состоятся, то одесситы выберут одессита.

О том, кто организовал недавнее нападение националистов на конференцию ОПЗЖ, почему Киев не идёт на примирение с Донбассом, и о том, что в ближайшие годы Украина может потерять государственность, обозревателю «ПолитНавигатора» Валентину Филиппову рассказал одесский политолог Валерий Песецкий.

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Валентин Филиппов: Мы приветствуем в нашей импровизированной студии Валерия Песецкого, известного одесского политолога, человека, который знает всё, как в Одессе нам всегда казалось. Валерий, здравствуйте.

Валерий Песецкий: Здравствуйте, Валентин.

Валентин Филиппов: Валерий, интернет полнится слухами, – так что, Вадим Рабинович вместо Николая Скорика будет выдвигаться в мэры Одессы от ОПЗЖ?

Валерий Песецкий: Ну, здесь окончательной ясности нет, потому что вообще по законодательству официальное выдвижение будет в сентябре. А до этого, конечно, могла бы начаться неформальная кампания, как это обычно происходит. Но и её мы в Одессе пока не наблюдаем.

Причина здесь заключается в том, что не ясна пока судьба нынешнего мэра Труханова. Он находится под следствием, под судами, и один из вариантов вердиктов – это запрет ему на то, чтобы он занимал выборную должность или работал госслужащим.

Если суд вынесет такой вердикт, то это кардинально изменит ситуацию в городе на предстоящих местных выборах, потому что Труханов сегодня один из одесских тяжеловесов в электоральном смысле. И, несмотря на то, что на момент выборов, когда он шел на пост мэра, у него было порядка двух третей голосов одесситов, популярность порядка 65%–67%, а сегодня она упала вдвое, тем не менее, даже при таком количестве одесситов, которые готовы отдать за него голос, он может снова переизбраться. В случае, если ему не запретят это делать.

Валентин Филиппов: А какой смысл запрещать ему это делать? Будучи под следствием постоянно, он становится лицом, зависимым от прокуратуры, от силовиков, от Киева. Им можно управлять.

Это, во-первых. А, во-вторых, понятно, что никаким, даже «зеленым», против него делать нечего, не говоря уже о более радикальных, так сказать, силах.

Но если будет соперник вроде Рабиновича или Скорика, то можно же разбавить электорат, и они оба займут благополучное третье место, второе поделят между собой, а на первое выйдет кто-то непредсказуемый.

Валерий Песецкий: Ну, смотрите. На сегодняшний день упорно ходят слухи, что действительно Киев пытается разыграть схему, по которой Труханов формально или неформально получает поддержку Зеленского взамен на то, что становится послушным. Ну, одновременно понятно, что все уголовные производства замораживаются, чтобы действительно реализовывать ту технологию, о которой вы сказали – держать его на коротком поводке, делать его управляемым, послушным для Киева и так далее.

Это один из вариантов и он на сегодняшний день не исключен, потому что, действительно, у «Слуг» нет кандидата, который мог бы претендовать на тот же уровень поддержки, что и Труханов.

Но, на самом деле, реальную конкуренцию Труханову может создать «Оппоплатформа», её кандидат. Потому что, по закрытой социологии, где-то наблюдается паритет между сторонниками ОПЗЖ в городе и Трухановым, при том, что «Оппоплатформа» пока никак не проявляет своей такой предвыборной активности в плане местных выборов.

Вот если допустить, что Труханов не договорится, и его снимут, через запрет судом, то тогда у кандидата от «Оппоплатформы» появляется очень, почти стопроцентная, вероятность стать мэром Одессы.

Валентин Филиппов: То есть, по большому счету, «Оппоплатформе» было бы выгодно, чтобы вот так вот убрали бы Труханова… А в самом ОПЗЖ не поругаются сторонники Скорика со сторонниками Рабиновича? Скорик – это наш одессит, с другой стороны, – у Рабиновича фамилия подходящая.

Валерий Песецкий: Пока по результатам, по электоральным раскладам, соотношение сторонников, ну, в общей электоральной нише ОПЗЖ, соотношение сторонников Рабиновича к сторонникам Скорика – 1:2, то есть, где-то порядка 70% их электоральной ниши готовы отдать голоса за Скорика, как за кандидата, а где-то треть – за Рабиновича.

И при этом, когда проводились фокус-группы под последние выборы Труханова, то немалая часть избирателей города, в том числе, готовы были голосовать, прежде всего, по одной простой причине, что Труханов свой, он одессит.

Поэтому, в такой ситуации, например, может что получиться? Что, если вдруг будет выдвинут Рабинович, то даже если Скорик будет призывать голосовать своих избирателей, своих сторонников, за него, они не проголосуют. И получится ситуация, при которой, если пара такая – Труханов и Рабинович, то в этой ситуации люди отдадут голоса, прежде всего, за Труханова, даже будучи сторонниками Скорика.

Валентин Филиппов: Хорошо, такой вопрос, как вы там внутри больше чувствуете. Вот вы говорите, что может быть приговор суда Труханову с запретом баллотироваться. Допустим, могут посадить вообще. Как вы считаете, нынешняя киевская власть действительно, ну, я имею в виду Зеленский и его команда, его монобольшинство, они сейчас способны кого-то посадить реально, или какое-то решение судебное принять? Или все-таки этот рычаг остается в руках каких-то других сил?

Валерий Песецкий: Он остается в руках других сил. Действительно, управляемость силовыми структурами, судебной системой, со стороны Зеленского и его команды практически нулевая. Поэтому тут будет альянс.

Ну, дело в том, что Одесса, вы же понимаете, это контрабанда, это порт, это вкусная земля дорогая, одна из самых дорогих в Украине, если не самая дорогая сегодня, это неплохой бюджет, почти 500 миллионов долларов на сегодняшний день. Поэтому есть что делить, и желающих, так сказать, вкусить… Тем более, опять же, если сравнивать города-миллионники типа Днепропетровска, Харькова, то после 14-го года эти все города начали, ну, скажем так, падать, по одной простой причине…

Валентин Филиппов: Ну, промышленность там.

Валерий Песецкий: Да. Промышленный потенциал был завязан на Россию, а сегодня связи практически аннулированы, поэтому эти города в упадке. Одесса пока исключение, по причине своей специфичности. Это порт, это торговля, это контрабанда, ну и прочее, и прочее.

Валентин Филиппов: Да. И по-прежнему «американский» уголь из Донбасса идет в Новороссийск, грузится и привозится в Одессу, и дальше в Польшу. Опять-таки «ЮАРовский» уголь тоже грузится в Новороссийске и тоже идет в Одессу. То есть, всё это происходит.

Валерий Песецкий: Есть еще один вариант, на самом деле. Это возможность того, что «Оппоплатформа» неформально договорится с Трухановым.

Валентин Филиппов: Вы говорите, что Зеленский и его команда силовиков не контролируют. Так кто же у нас устроил нападение на съезд ОПЗЖ в Одессе?

Валерий Песецкий: Ну, это сделали уличные банды, которые, конечно же, частично контролируются силовиками. Но на сегодняшний день одна проблема у этих уличных банд, уже последние несколько лет – в отличие от майданной эйфории 14-го, 15-го, 16-го года, когда они пользовались общественной поддержкой достаточно немалой, сегодня у них её нет.

Более того, люди к ним кардинально переменили отношение, ну, видя результаты того, что они творят, по сути, разрушая государство как таковое. Поэтому, да, они сегодня пытаются каким-то образом о себе заявлять, показывать свою эффективность, в том числе и прежде всего, я так предполагаю, для того, чтобы качать с этого деньги. Потому что подобные стычки, они ведь всегда привлекают внимание.

Валентин Филиппов: Да, безусловно.

Валерий Песецкий: Это, по сути, бесплатный пиар. Поэтому можно наниматься и устраивать его, ну, а если нечем больше зарабатывать.

Валентин Филиппов: Например, барельеф Жукову когда сносят, то это как бы такая пиар-акция, после нее можно пройтись по киоскам и сказать: «Видели, что мы сделали с барельефом Жукову, вот сейчас с вашим киоском такое же будет, отсчитайте нам денег».

Валерий Песецкий: Согласен.

Валентин Филиппов: То есть, это правда, да?

Валерий Песецкий: Конечно.

Валентин Филиппов: А я смотрел, что съезд ОПЗЖ, по-моему, пытался защитить одесский Антимайдан.

Валерий Песецкий: Вы знаете, если брать, например, Николая Скорика, то вот чем он мне импонирует, что единственный политик, который, начиная с 14-го года и публично и непублично, например, работал очень четко с темой нахождения реальных виновников событий 2-го мая в Одессе в Доме профсоюзов.

Валентин Филиппов: Да.

Валерий Песецкий: Он же единственный, кто отстаивал интересы куликовцев, которые находились в суде.

Валентин Филиппов: Да, согласен.

Валерий Песецкий: Ну, конкретные примеры – Мефедов, Долженков.

Валентин Филиппов: Да, да.

Валерий Песецкий: Вот в этом отношении ему равных сегодня в городе нет. Одесситы это помнят и ценят по одной простой причине, что реально город унизили, реально город растоптали, реально городу показали место безголосого. Поэтому я считаю, что вот на этом, так сказать, ключе, в общем-то, вот то, о чем вы говорите, этот феномен действительно имеет место.

Валентин Филиппов: Хорошо. Тогда у меня к вам такой вопрос, поскольку, в Одессе мы с вами чаще всего встречались на РИАКе. РИАК- телекомпания немножко связанная с КВНом, КВН немножко связан с Сивохой, Сивохо оказался, так сказать, объектом нападения, когда он пытался представить свою «Платформу примирения»… Вы вообще как считаете, Украина в целом, она готова к примирению, или же пока рано говорить о том, чтобы представлять какие-то платформы?

Валерий Песецкий: Ну, вы знаете, в общем-то, немалая часть населения на Украине по-прежнему зомбирована зомбоящиком.

Валентин Филиппов: Ну, это безусловно, да.

Валерий Песецкий: Вот. И надо понимать, что пять лет последние на телевидении вообще не было альтернативы, кроме как воевать, воевать, воевать, воевать. Поэтому, конечно, на самом деле от войны страна устала, страна экономически катится в тартарары, мы наблюдаем массовый отток трудовых мигрантов и прочее, прочее. Поэтому мир стране реально нужен, это объективно.

Но вот вопрос задают какой – на каких условиях украинцы готовы идти на мир? И это пока вопрос открытый. То есть, конечно, нормальным было бы условие компромиссности, где учитывались бы не только хотелки со стороны, так сказать, континентальной Украины, но и со стороны ЛДНР. То есть, должен был быть выстроен некий баланс взаимных интересов. Но его сегодня нет.

Валентин Филиппов: А просто заморозить?

Валерий Песецкий: Ну, вполне возможно, к этому и придет. Просто забудут, действительно заморожен конфликт, и всё. Ну, тут, понимаете, в чем, например, конфликт интересов для власть предержащих? Ну, реально в стране сформировалась не просто партия войны, а партия «бизнесменов за войну».

И это страшная сила. Они качают сотни миллиардов гривен на неконкурсной основе в свои карманы, поставляя на фронт недееспособное оружие и прочее, прочее. Ну, кто от такой халявы откажется?

Валентин Филиппов: Ну и люди многие действительно считают, что надо воевать до победного конца.

Валерий Песецкий: Нет, этих людей порядка 15%, где-то так, 17% максимум. Людям же внушается мысль, что, на самом деле, это все-таки возможно, и мы таки победим, а, может, и до Кремля дойдем, и Кубань себе прихватим. Ну, в общем, бреда много на самом деле.

Валентин Филиппов: Боюсь, не прокормим.

Валерий Песецкий: Да. Но пока реально, с моей точки зрения, нет возможности мирного урегулирования, кроме вот замораживания конфликта. Разведение сил, прекращение огня…

Валентин Филиппов: Но на него тоже должна быть воля политическая.

Валерий Песецкий: Конечно. Ну, сейчас ходят слухи, что, якобы, Ермак в Минске договорился с Козаком и, в общем-то, какие-то будут подвижки. Но это, понимаете, так…

Валентин Филиппов: Я боюсь, что нет.

Валерий Песецкий: Может быть и так. Ну, надо посмотреть, что будет.

Валентин Филиппов: Я думаю, что это вбросы для внутренней аудитории на Украине.

Валерий Песецкий: Возможно. Но эти вбросы как бы говорят о том, что якобы Украина готова на какие-то уступки. Но опять же…

Валентин Филиппов: Но вообще, в принципе, на сегодняшний день ситуация на Украине, она как-то управляется? Вот бардак устроить, я вижу, могут. А вообще есть ресурсы для того, чтобы как-то Украину в каком-то одном направлении двигать?

Что бы ни происходило, я вижу две какие-то или три разных силы в Киеве – они между собой начинают цапаться, и в результате любое движение в любом направлении становится невозможным.

Есть ли надежда, что Украина ну хоть какую-то одну общую линию будет вести?

Валерий Песецкий: Ну, вы знаете, такая надежда бы появилась, если бы к власти, например, пришла «Оппоплатформа».

Валентин Филиппов: Вы думаете?

Валерий Песецкий: По той причине, что… Да, там люди, которые понимают, что такое государственное строительство…

Люди, которые понимают что такое, так сказать, поддержка суверенитета, и как это происходит, так сказать, не только внутри, но и за пределами страны. Ну, короче, это опытные люди. Кстати, Зеленский же недавно сказал, что он понимает теперь, что государством без опытных людей управлять нельзя.

Но вот кого он имел в виду? Коломойского, может быть – это тоже опытный человек. Но шансы, как я понимаю, у «Оппоплатформы» пока невелики, к сожалению. Её загнали в нишу ватников, пророссийскую и прочую, прочую, и пытаются постоянно удерживать людей, что вот они оттуда, и это плохо.

Хотя, опять же, как бы там не относиться к действиям Путина, аннексии Крыма, ещё как-то и так далее, но объективно для того, чтобы страна нормально экономически жила, ей нужны серьезные экономические отношения с Россией, и их нужно искать, их нужно налаживать, их нужно восстанавливать и прочее, прочее. Потому что в противном случае, ну, украинская государственность, она просто экономически неспособна состояться, вот и всё.

Ведь уже стало очевидно, что та же Европа, которая во времена Майдана, например, обещала единоразово, если Украина решится заключать ассоциацию, оказать помощь в 30-40-50 миллиардов евро, то эти обещания уже давно забыты.

Валентин Филиппов: Я даже таких обещаний не помню. Я помню, что они говорили: «Ну, поможем как-нибудь».

Валерий Песецкий: Я помню эти обещания хорошо, люди в них реально верили, при том, что давали их чиновники Евросоюза, которые через несколько месяцев должны были уходить в отставку. То есть, уже было тогда понятно, что они выполнять их не будут.

Ну, действительно, Украина оказалась в таком капкане, и я не знаю, выберется ли, сохранив свою государственность, именно в силу того, что, ну, мало того, что в стране жуткая конфликтность между людьми, нет никакой экономической основы для того, чтобы государство это удержать, государственные институты финансировать и прочее, прочее.

Поэтому у меня очень пока пессимистический в отношении Украины как государства прогноз. Я боюсь, что мы можем, если тенденции сохранятся, в ближайшие 5-10 лет попрощаться с государством как таковым.

Будет территория, да, она может называться Украиной, но государства уже не будет, просто территория. Ну, латиноамериканский по сути вариант будет развиваться, когда уличные банды будут иметь свои зоны влияния и управлять по своим законам на этой территории.

Валентин Филиппов: Но из этого рождается государственность. Потом, через 300 лет.

Валерий Песецкий: Остается нам с вами встретиться через 300 лет и посмотреть, как это будет.

Валентин Филиппов: Ничего, Одесса выкрутится, Одессу не бросят, Одесса нужна. Ладно, хорошо, огромное спасибо. Было очень приятно вас увидеть. Удачи вам там.

Валерий Песецкий: И вам удачи.

Валентин Филиппов: Спасибо.