Одесский порт будет заблокирован, пока мы не потопим Черноморский флот – Андрусив
Уход из острова Змеиный ВС РФ не означает, что русские не могут топить со своих кораблей украинские судна.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он убежден, что на сегодняшний день самый безопасный путь вывоза украинского зерна в Европу – это «сухопутный мост», однако это долго и дорого.
«В настоящий момент, наиболее реалистичная цель (и над ней ведутся очень серьезные работы) – наладить «сухопутный мост», чтобы максимально можно было вывезти зерно Украины через железную дорогу. Сейчас производится много подготовительных шагов, ищутся разнообразные возможности, чтобы перегружать наше зерно на европейские колеи и вывозить, таким образом, уже в европейские порты.
Но, к сожалению, это очень затратный по времени процесс, поскольку необходимо там отстроить необходимую инфраструктуру, но наиболее надежное (решение – ред.)», – пояснил Андрусив.
Что же касается разблокировки одесских портов, то здесь без поставок Западом ракет для Украины ничего не выйдет.
«Касательно разблокирования портов, то мы тоже достаточно продвинулись в этом вопросе после того, как россияне покинули о. Змеиный. Фактически, у них уже нет такого контроля в воздухе. Они там держали системы ПВО для того, чтобы доминировать в воздухе. Мы можем где-то пробовать подготавливаться к разблокированию своих портов.
По крайней мере, в Одесской области. Но остается риск того, что они (ВС РФ – ред.) могут просто топить со своих кораблей наши. Им, конечно, будет сложнее их выявлять и отслеживать из-за отсутствия о. Змеиный, но такие риски остаются.
Поэтому пока не получим необходимое количество ракет, которые могут потопить их флот, то думаю, что договоренности по зерну у нас в Черном море не будет», – рассуждает украинец.
Спасибо!
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