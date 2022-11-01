«Одесский порт становится законной целью» – эксперты о «зерновой сделке» без РФ

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Новости Украины

Российская армия не должна ограничивать себя в нанесении ударов по инфраструктуре Одесского порта, поскольку, в соответствии с нынешней позицией Турции, Украины и ООН по «зерновой сделке», гарантии безопасности со стороны РФ были не нужны.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается зерновой сделки, мне очень нравятся эти заявления Украины от пресс-секретаря Зеленского Никифорова: та мы вообще не подписанты этой сделки, мы в ней не участвуем. Теперь рассказывают, что все – нам Россия не нужна, мы вот втроем, на троих сообразили – Турция, Украина и ООН договорились дальше продолжать, чтобы зерновозы шли и дальше. Вопрос возникает. А в чем нас обвиняли все это время? То есть, что получается без России все можно сделать, зерновозы могут идти», – заметил политический обозреватель, историк Владимир Корнилов.

Российский телеведущий Владимир Соловьев добавил, что с такой логикой Россия имеет полное право уничтожить Одесский порт.

«То есть теперь мы можем уничтожить Одесский порт? Теперь мы можем нанести удары по инфраструктуре. Все – вопросов больше нет. Мы же не в сделке?», – отметил Соловьев.

Корнилов, в свою очередь, прокомментировал сообщение командования «Юг» ВСУ об уничтожении в порту Очакова двух буксиров, участвовавших в перевозках барж с зерном.

«Уже Украина сообщает, что два буксира в Очакове вдруг уничтожены. И я так понимаю, что это тоже начало ответов на все эти акции. Но меня опять-таки поражает: если можно, они считают, без России все это устраивать, то причем тут тогда Россия вообще? В чем вы тогда обвиняете? Получается, можно было и раньше выходить из Одессы с зерном?», – рассказал историк.

«То есть мы не должны себя ограничивать от нанесения ударов по инфраструктуре Одесского порта, который использовался для атаки по Севастополю», – добавил телеведущий.