Одесский позор: Гончаренко выкрутился

24.07.2019, Одесса, Михаил Рябов

Скандально известный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, глумившийся над погибшими в одесском Доме профсоюзов, сохранит свое присутствие и в новом парламенте: ему удалось победить на мажоритарном округе в Одесской области.

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ЦИК объявил, что Гончаренко, позиционировавший себя на выборах как самовыдвиженец, получил 29,46% голосов, обойдя кандидата от партии «Слуга народа» Александра Муконина.

«Не могу поверить своим глазам, что в Верховную Раду проходит негодяй Алексей Гончаренко! Убийца и разжигатель ненависти, потакающий нацизму. Я не верю до сих пор в эти результаты. Одесса не могла проголосовать за этого негодяя. Почему-то сердце мое подсказывает, что этот негодяй и убийца подкупом, шантажом и обманом, как-то прорвался в новый состав Верховной Рады», – комментирует экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, вынужденный покинуть Украину после 2014 года.

Экс-депутат горсовета Одессы Александр Васильев поясняет, как Гончаренко удалось избраться в новую Раду.

«Гончаренко не баллотировался в Одессе. Даже не пытался. В предыдущую Раду он прошел по спискам Блока Порошенко, не рискнув выдвигаться по округу, а когда понял, что перспективы президентской партии неутешительны, на нынешних выборах пошел как самовыдвиженец по самому северному округу Одесской области.

Чтобы вы понимали – область крупнейшая в стране, многие села и пгт весьма удалены от Одессы, и в принципе имеют с ней мало общего. Округ Гончаренко это даже не историческая Новороссия, это Подолия, т.е., в принципе, другой макрорегион.

Из всей области проукраинские настроения избирателей там всегда были самые высокие, поэтому Гончаренко в вышиванке тут имеет хоть какие-то теоретические шансы. При этом удаленные от крупных городов села – еще и самые бедные, и забитые, что облегчает задачу по скупке голосов. Естественно, расчет команды Гончаренко строился на том, что Одесса далеко, и о всех многочисленных пакостях этого персонажа в удаленной сельской местности просто не знают», – пояснил Васильев.