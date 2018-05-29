29.05.2018

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Одесский «правосек»-убийца Стерненко всё же крупно попал

Игорь Плисюк. журналист, Одесса

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Ну вот, молодой человек, в очередной раз «европейский выбор» демократической до экстатических и эпилептических судорог Украины, получил новое подтверждение.

К зверски зарезавшему будто бы напавшего на него экс-десантника, профессиональному «патриоту и активисту» Сироже Стерненко, шеф одесской полиции генерал Дмитрий Головин таки приставил персональную охрану. Жалкое тельце шакаленка, теперь будут защищать спецназовцы полиции.

Прошу заметить, в киевской частной клинике, куда он сбежал будто бы из-за «некачественного отношения» одесских врачей. А заодно — на казенный счет будут охранять и его сожительницу, принимавшую непосредственное участие в пресловутой резне на Фонтанской дороге в Одессе.

Само собой, национал-психопаты уже радостно потирают натруженные кастетами и «пёрышками» руки, приговаривая: – патриот — это вам не как-нибудь, а что-то особенное!

Я же — тихо и по-ватнически ехидно, ухмыляюсь… Ведь, как бы не радовались наши сально-чесночные патриоты, а парнишка-то попал. Причем — в капкан, который сам себе поставил! Сулите сами…

Местечковый погромщик Стерненко не раз и не два нарывался на неприятности, ухитряясь совмещать политическое негодяйство с явной уголовщиной.

Находясь под эгидой СБУ, он занимался и «национально обусловленными» нападениями на противников режима, и — уголовными деяниями в стиле наркоторговли да рэкета.

Заодно же, пользуясь карт-бланш от «хозяина», – не стеснялся и прямого противостояния с полицией, дав по ходу дела, даже по голове местному шефу полиции Головину.

Но — и это сошло ему с рук. Ведь выкупил на волю тушку парщивца не кто-нибудь, а сам губернатор Максим Степанов, вдруг решивший изобразить этакую противоестественную помесь Махатмы Ганди с Генрихом Гиммлером или гауляйтером Юлиусом Штрайхером, известным своими садистскими пристрастиями. Дескать — этот перспективный юноша еще многое может сделать для Украины, а держать его под стражей – негуманно! И он таки сделал, точнее — наделал… Люто зарезал одного человека, и тяжело ранил другого. Само собой, сугубо из патриотических соображений и исключительно — на благо Украины.

Причем, вопия гаденьким голосом о том, что полиция давно должна была приставить к его бесценной персоне целый отряд бодигардов. Бо — и раньше нападали! И здесь — не могу с ним не согласиться. Таки давно нужно было предоставить ему и казенную охрану. И даже — бесплатное жилье, снабженное для полной безопасности решетками и железными воротами… Но — губернатор-гуманист избрал иной путь для своего питомца…

И вот — буквально пару дней тому назад, уже после совершенного им убийства, Стерненко быстренько даёт деру из Еврейской больницы и Одессы. Не нужно быть провидцем, чтобы понять: мерзавцу дали время и возможность унести ноги и его хозяева из СБУ, и полицаи, дабы избавиться от малоприятной перспективы скандального судебного процесса, в коем трусливый шакал мог бы наговорить много «лишнего».

Не исключаю, что нашему красавчику даже были выданы (или обещаны) определенные «подъемные». Но… шустрый мальчонка понял нехитрую истину: его бегство и исчезновение могут закончиться вовсе не отдыхом где-нибудь на Канарах, а вовсе даже — тихим забвением в цементной яме куда ближе к Конотопу или Жмеринке…

Ибо крепко «нашалил», подведя заказчиков и паханов. А посему — и предпочел залечь на матрасик в комфортабельной киевской «Интосане». Вот только — не учел он одного. С того момента, когда к нему была приставлена полицейская охрана, любые мечты о свободе закончились. И дальше – «юноша бледный со взором горящим» автоматически пойдет по тернистому пути следствия да суда.

Причем, судя по раздраженным комментариям даже известного пособника «активистов», советника местного шефа полиции Руслана Форостяка, полицаи постараются разобраться с ним по максимуму. Потому как – достал он всех конкретно…

Думаю, ритуальное жертвоприношение сией паршивой овцы наши блюстители изувеченного закона постараются поставить себе в заслугу. Правда, если оный доживет до суда. Аллергия, знаете-ли, случается на иные препараты… Да и враги Украины не дремлют со своими изощренными «Новичками да старичками». И тогда — наш «Серж-потрошитель» снова послужит Украине если не мужественной своей тушкой, так хоть патриотическим чучелом!