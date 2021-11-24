Одесский судья наказывает преступников чтением русских классиков

Новости Украины

Гаишника из «Нашей Раши», который никогда не брал взятки, помнят все. А вы можете себе представить подобное в реальности — порядочного представителя закона? И не гаишника вовсе, а целого судью?..

Между тем Одесса не перестает охать, ахать и поражаться гуманности местного судьи Александра Гарского, который не просто штампует обвинительные приговоры, но и обязывает преступников читать классику мировой литературы, чтобы те перевоспитывались и образовывались.

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Месяц назад Гарский приговорил воришек, обчистивших машины на штрафплощадке, к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год, и чтению. В этот год им надлежит прочитать «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена, «Белый Клык» Джека Лондона и стихотворение «Минають дні, минають ночі…» Тараса Шевченко.

Гарский посчитал, что в 19 и 23 года их уровень развития, воспитания и образования равен уровню развития ребенка.

«Создалось впечатление, что они ровесники моего младшего, 12-летнего сына. В том плане, что дури в голове хватает», — сказал потом судья журналистам.

А еще он разобрался в том, на что другие бы плюнули — в причинно-следственной связи случившегося. Что в прошлом у преступников — сиротство, детдом, отсутствие какой-либо социальной поддержки после выхода из интерната, кража, совершенная, чтобы не пропить наворованное, а выжить — работодатель-беспредельщик не выдал зарплату. Тем более что закоренелые злодеи не оставляют на месте преступления рюкзак со всеми своими документами.

Вот что написал судья в приговоре:

«Поскольку по мнению Ф.М. Достоевского перестать читать книги — значит перестать мыслить, чтение определенных, назначенных судом произведений для обвиняемых будет стимулом для мышления и познания мира в измерении без совершения общественно опасных действий. Произведения, определенные судом, относятся к детской литературе (урокам зарубежной литературы 5-го класса) и призваны формировать в ребенке все добрые, сердечные и незлобивые ощущения, как по отношению к себе, так и к окружающему миру».

А на днях Гарский приговорил к принудительному чтению еще одного вора — 26-летнего мужчину, укравшего телефон и 50 гривен (полтора евро). Гарский выяснил, что тот тоже рос без родительской опеки, с малолетства работал; сейчас воспитывает своего и приемного ребенка, но жить семье не на что. В этом случае судья аналогично обратил внимание на отсутствие образовательной и воспитательной базы — преступник читал по слогам и признался, что за всю жизнь сумел прочесть только «какую-то одну книгу». Он тоже получил три года лишения свободы с годичным испытательным сроком и был приговорен к чтению Льва Толстого — трилогии «Детство. Отрочество. Юность», а также к чтению стихотворения «Строфы» Ивана Франко».

Если воры справятся с чтением и осознают глубину прочитанного, у них есть шанс освободиться досрочно.

К слову, в упомянутых приговорах Александр Гарский цитировал уникальную личность — известного русского юриста, судью, литератора, действительного тайного советника и члена Государственного совета Российской империи (1907—1917) Анатолия Федоровича Кони:

«Суд, в известном отношении, есть школа для народа, из которой, помимо уважения к закону, должны выноситься уроки служения правде и уважения к человеческому достоинству».

Решения суда попали в СМИ, понятое дело, вызвав резонанс, ведь ни тонкости, ни гуманности, ни человечности, ни даже банальной эрудиции от украинских судий никто не ждет, и в новостные ленты они попадают исключительно в связи с обвинениями во взяточничестве и уличении в диком, безобразном богатстве. Но в случае с судьей Гарским оказалось, что наказание чтением и человечное отношение ко всем участникам процесса — это обычное дело. От приговора к приговору он продолжает настаивать:

«Кроме требований закона, есть еще и потребности отдельного человека, оказавшегося в затруднительном положении».

Не секрет, что многие подозреваемые попросту не доживают до судов, так как в СИЗО, где можно находиться годами, есть шанс заразиться всеми мыслимыми и немыслимыми болезнями. И даже потерять зубы — от голодной цинги, например, в XXI веке. А вот, что пишет в одном из своих решений Гарский^

«…помещение обвиняемой в условия изоляции даже на небольшой промежуток времени может привести к непоправимым изменениям в состоянии ее здоровья и привести к смерти. Общеизвестный факт, что ни лечения, ни какого-либо человеческого ухода и тем более надлежащих бытовых условий в учреждениях исполнения наказаний не существует».

Или вот еще отрывок из архивного приговора судьи:

«Почти 120 лет назад один из известнейших русских писателей и мыслителей Л. Н. Толстой в своем выдающемся романе «Воскресение», возможно, слишком философски, но достаточно жизненно, искренне и актуально оценивая определенные случаи жизни человечества, размышляет и в то же время основательно утверждает, обращаясь к власти: «Вы несколько веков наказываете людей, которых признаете преступниками. Что ж, перевелись они? Не перевелись, а количество их только увеличилось…».

Но оценят ли такой подход к делу сами преступники и люди, призванные протестировать их в недалеком будущем?..

«Я бы с огромным удовольствием проэкзаменовал своих осужденных. Но у нас система исполнения приговоров другая, за нее отвечают другие службы», — говорит судья.

Только все великие умы, на которые опирается Гарский, среди которых, как мы видим, преобладают русские мыслители, давно исключены из школьной программы и надеяться на то, что их читали вертухаи из службы исполнения наказаний, не очень-то и приходится — скорее всего, там та же «половина какой-то одной книжки». Да и какое, собственно, может быть чтение в стране победившего майдана, кроме как про «коныка бэз ногы»?