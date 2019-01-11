Одесский священник: Украинское государство обречено. Нельзя молчать об этом

11.01.2019, Москва, Михаил Рябов

Захватившему власть на Украине националистическому режиму удалось при помощи политических убийств и репрессий удержать власть и заставить молчать несогласных, однако ситуация изменится.

Такой прогноз на Facebook публикует экс-секретарь Одесской епархии священник Андрей Новиков, вынужденный покинуть Украину в 2014 году из-за угрозы ареста СБУ как сторонника Русской весны.

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«В 2012 году мои родственники, близкие к украинским депутатам, смеясь и крутя у виска говорили: «Андрюша, у тебя реально больное воображение. Украина – на века, никакой войны на ней не будет, и Крым украинский на века»…

Украинцы, являющиеся сторонниками нынешней Украины, ведут себя как злобная шовинистическая империя, тюрьма народов, пытающаяся силой заставить регионы подчиниться себе и смирить их жителей. Причём без всякой духовной сверх-идеи, просто на «идее» анти-России.

И этого не простят заукраинцам в будущем ни дончане, ни луганчане, ни настоящие одесситы, николаевцы и харковчане. Поэтому когда говорят «Украина» неверно имеют в виду только нынешний режим, его идеологию и сторонников. Украина очень разная, в ней после 2014 г. путём массовых убийств и репрессий заставили замолчать несогласных, запугали и путём террора сохранили контроль над регионами, не желающими быть Украиной. На этом ни одно государство не может держаться десятилетиями.

И к тем, кто сейчас пытается доказывать, что они «верные-преверные» граждане Украины, завтра в освобождённых регионах возникнут вопросы как к пособникам оккупантов и террористического режима. Как это и произошло на Донбассе, из которого были изгнаны активные заукраинцы, помогавшие пришедшей в результате переворота власти подавить Донбасс…

Украинское государство обречено. Оно распадётся и исчезнет в той или иной форме», – отметил священник.

Он также отметил, что благодаря восстанию республики Донбасса избежали давления на Православную Церковь, которую развернул режим Петра Порошенко.

«А священники из Донбасса приезжали ко мне в храм и говорили: «какие мы счастливые! Никакой этой порошенковской Церкви у нас быть не может, слава Богу, мы теперь с Россией, и духовно Украине нас не достать», – пересказал Новиков.

«Я всегда боролся за воссоединение Украины с Россией. Имею за это уголовное дело, мне грозит 12 лет срока за сепаратизм и пособничество терроризму. Я всегда также с презрением относился к порочной сергианской логике, согласно которой люди, находящиеся на свободе, должны добровольно свои мысли и слова подчинять гонителям, сами становиться их заложниками, чтобы «не повредить» тем, кто находится под гнетом на занятой гонителями территории.

Своим молчанием об объективно истинных вещах мы лишь помогаем утвердить неправду ее проповедникам на Украине и помогаем им выстроить систему ложных ценностей уже за пределами Украины.

То есть получается, они держат в заложниках всех русских людей, весь Православный мир, все должны помалкивать, чтобы помочь доказывать тем верующим на Украине, кто этого хочет (а хотят далеко не все), что они лояльные граждане Украины. Только какой Украины? Той, которая должна жить по растоптанной Конституции? Или той, которая существует в рамках фашистского антиконституционного режима с 2014 года, ведущего войну против несогласного населения?» – подчеркнул священник.