Одесский тик-токер слил расположение украинской ПВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Одессе задержан блогер, который засветил работу украинской ПВО

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Служба безопасности разоблачила злоумышленника, незаконно распространившего информацию о массированной воздушной атаке РФ на Одессу в ночь на 5 ноября этого года. Фигурант снял на камеру мобильного телефона работу украинской противовоздушной обороны и разместил соответствующие медиафайлы на своей странице в Тик-Ток.

В описании под этим видео он указал точное время и место съемки. Уже через считанные минуты медиа попало в рекомендации многих пользователей соцсети, среди которых были представители спецслужб России», – говорится в сообщении.

Отмечается, что полученную таким образом информацию в России могли использовать для корректировки повторных ударов по городу с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа.

По данным следствия, задержанным оказался 35-летний одессит, ранее отбывавший наказание за кражу и ограбление.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Грозит мужчине до 8 лет лишения свободы.