Одесский тик-токер слил расположение украинской ПВО
В Одессе задержан блогер, который засветил работу украинской ПВО
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.
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«Служба безопасности разоблачила злоумышленника, незаконно распространившего информацию о массированной воздушной атаке РФ на Одессу в ночь на 5 ноября этого года. Фигурант снял на камеру мобильного телефона работу украинской противовоздушной обороны и разместил соответствующие медиафайлы на своей странице в Тик-Ток.
В описании под этим видео он указал точное время и место съемки. Уже через считанные минуты медиа попало в рекомендации многих пользователей соцсети, среди которых были представители спецслужб России», – говорится в сообщении.
Отмечается, что полученную таким образом информацию в России могли использовать для корректировки повторных ударов по городу с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа.
По данным следствия, задержанным оказался 35-летний одессит, ранее отбывавший наказание за кражу и ограбление.
Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований).
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Грозит мужчине до 8 лет лишения свободы.
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