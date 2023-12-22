Одесский военкомат использует переданный для раненых реанимобиль для охоты на призывников

Павел Бодаев.  
22.12.2023 09:38
  (Мск) , Одесса
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Авторская колонка, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Одесса, Скандал, Сюжет дня, Украина


Если раньше машина скорой помощи с сидящими внутри вояками, ведущими охоту за мясом, каталась по городу почти без опознавательных знаков (кроме красного креста) — «что докажете?», то последний скандал с участием неотложки вылился в скандалище.

Охоту за призывниками из «скорых» придумал еще приснопамятный военком Борисов, ибо, зарабатывая миллионы на продаже «белых билетов», надо было и в Киев о могилизации докладывать, план сдавать. А за счет кого? Правильно, за счет нищих лохов, бредущих из магазинов с одной сосиской и половиной хлеба — ловить их из неотложек было легко и приятно.

Если раньше машина скорой помощи с сидящими внутри вояками, ведущими охоту за мясом, каталась...

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Тогда, правда, военные от этого беспредела открестились — «это не мы», а медицинские ведомства не признали в машине своего имущества — ни списанного, ни подаренного. Ничего, мол, не знаем — может эту «скорую» вообще на киностудии как реквизит взяли (Корчинский так когда-то пользовал киностудийный броневик).

В последнем же инциденте все оказалось похлеще, когда не отмажешься — международная благотворительная организация UUF United Ukraine Fellowship, которая занимается закупкой реанимобилей для фронта, заявила, что — да, оскандалившийся реанимобиль наш, но… одесскому ТЦК мы его не передавали.

Однако давайте по порядку. Итак, одесские соцсети опять вскипели от беспредала сотрудников ТЦК. Это была реакция на ряд видеороликов, на которых люди, одетые в униформу украинской армии, грубо затаскивают мужчину в машину скорой помощи, однако его спутница, повиснувшая на двери «буса», не позволяет увезти жертву.

Авторы видео — жители жилмассива «Радужный», кричали из окон и с балконов:

«Вы же человека убьете! Что вы творите вообще?!».

Его подруга не сдавалась, несмотря на то, что ее жестоко отпихивали вояки, и мужчину отпустили.

Видеозапись, что называется, завирусилась, и в военном ведомстве вынуждены были объясниться:

«Назначена проверка, пока не могу давать каких-либо комментариев. Пока мы не проверим эти факты. Разбираются соответствующие структуры, военная служба правопорядка, в том числе», — заявила по горячим следам руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Впоследствии же в областном территориальном центре комплектации подтвердили «факт нарушения военнослужащими использования специальной машины и незаконного применения силы» и назначили служебную проверку.

С заявлением выступили и представители UUF United Ukraine Fellowship:

«Администрация проинформирована и глубоко встревожена тем, как используются «скорые», переданные фондом для спасения жизней в Украине. Все скорые передаются безвозмездно в ответ на запросы медиков боевых подразделений, а также официальных медицинских учреждений.

Без оригинальных номерных знаков трудно точно установить, по какому запросу был передан данный автомобиль. Одно можем сказать с уверенностью: «Ни один ТЦК не посылал запросов и не получил ни одного авто непосредственно от нас. Если коротко: «Мы здесь все в шоке! Мы собирали средства и отправляли машину на фронт, а не отлавливать людей на улице!».

Стоит уточнить, что строго регламентированное использование символики Красного Креста подтверждается международными соглашениями Украины и национальным законодательством. Военные имеют право применять ее только на санитарном транспорте для перевозки раненых. Доставка военнообязанных в центры комплектации при помощи таких машин противоречит закону и рассматривается как уголовное преступление.

Интересно, пораскинет ли теперь мозгами т. н. международная общественность, к каким придет выводам? А вечно побирающиеся на нужды ВСУ «благотворители» что сделают — дотумкают, наконец, что на собственный убой собирают?..

Впрочем, вопросы это риторические. Как будто раньше было как-то иначе.

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