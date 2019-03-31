Одесских нацгвардейцев сбили машиной и отпинали ногами

31.03.2019, Одесса, Владимир Гладков

В Одессе во время патрулирования улицы трех бойцов Нацгвардии сбили автомобилем, после чего другой одессит начал пинать их ногами.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера в Одессе произошла трагедия. Трое молодых нацгвардейцев вышли на патрулирование города. В них на скорости врезался водитель-неадекват на «левых» евробляхах. Один гвардеец погиб на месте, двое в тяжелом положении в Одесском госпитале. Водитель задержан.

Но я о мрази, другом неадеквате. Другого слова нет. Думал и решил, что все же опубликуем это видео. После страшного удара трое гвардейцев истекали кровью на асфальте, вызвали скорую – и тут – эта мразина в синей куртке – он подскочил к бойцам и нанес несколько ударов по лежащим, пока его не оттолкнула, спасибо ей, женщина. Каким надо быть нелюдем?! Что же ты за мразь такая? Как же тебя земля носит?», – написал он.

При этом Аваков сообщил, что напавший на нацгвардейцев спустя недолго время был задержан. При этом он акцентировал внимание на том, что задержанный уже имеет судимость.

«Он сбежал с места трагедии до того, как приехала полиция и скорая. Мы искали его всю ночь и пол дня – он прятался – но сейчас мы его нашли! Ранее судимый, находящийся под условным сроком гражданин Украины, одессит и мразь! Некий Путилин. Задержали его. Обвиняется по ст. 345 ч.2 – с наказанием лишения свободы до 5 лет.

Куда деть ярость? Как смириться, что рядом живет такая мразь? Как мы допускаем такое, люди?! У нас горе сейчас. И безумно много напряженной работы по всей стране. И столько мразей вокруг. Но ведь не они суть нашего мира? Гвардейцы, полицейские, спасатели, пограничники – такие же как вы. Их работа иногда забирает у ребят жизни, калечит семьи. И как же важно каждому из них знать, что все это не зря, что служат они добрым и отзывчивым людям. Ведь так?», – заявил глава МВД.