Одесского националюгу смертельно оскорбили в американском общепите
Сотрудница ресторана быстрого питания «McDonald’s» нанесла смертельное оскорбление клиенту, обратившись к нему на «мове агрессора».
Такую жалобу бывший глава одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко опубликовал у себя в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он рассказал историю, которая с ним приключилась, когда проголодавшийся националист заехал в ресторан быстрого питания «McDonald’s».
«Заехал на МакДрайв, сообщаю оператору, которого не вижу, а только слышу, о своём заказе», – пишет он.
Далее он приводит следующий диалог:
– Добрый вечер, пожалуйста, дабл чиз меню.
– Какой напиток?
– Чай. Фруктовый.
– Печенье будете? (Оператор МакДрайва начала говорить по-русски, Стерненко всё это время говорил на украинском. – прим. авт)
– Простите, не понимаю.
– Ну печенье. Будете?
– Опять вас не понял.
– Эммм. Ну .. эээ .. сладкое?
– Скажите, разве я похож на русского? Я не понимаю вашего иностранного.
– Ну и ваши проблемы!
– Прекрасно. Как вас зовут?
– Катерина.
– А фамилия?
Девушка отказалась отвечать на этот вопрос.
«Еду к окошку, откуда Катерина заранее убегает. Вместо неё принимать оплату заказа берётся какой-то парень. Тоже говорит по-русски. Не имея уже сил спорить, переспрашиваю у него фамилию коллеги, которая мне нахамила. Тот не знает, но обещает, что в следующем окошке на все вопросы мне ответит менеджер. Уже в следующем окне снова прошу назвать ФИО Катерины. Девушка отдаёт мой заказ, и говорит, что они уже в курсе о проблеме, и Катерина больше так не будет», – жалуется Стерненко.
Только с четвёртой попытки правосек смог узнать фамилию «нахамившей» ему сотрудницы McDonald’s.
«Наконец мне отвечают: «Ничипорук». Позвонил на горячую линию. Сообщил об инциденте. Там пообещали разобраться и перезвонить мне уже с результатом. Надеюсь, руководство «McDonald’s» сделает правильные кадровые выводы относительно Екатерины Ничипорук из Одессы», – рассказал он.
Стерненко выразил надежду, что ресторан быстрого питания больше не допустит «дискриминации клиентов по языковому признаку».
«Граждане имеют право в сфере обслуживания получать информацию на украинском языке в Украине. Любой бизнес, который хочет быть ориентированным на клиента, должен беспрекословно придерживаться этого принципа», – заявил он.
Отметим, что руководство «McDonald’s» пообещало провести служебное расследование в отношении оскорбившего правосека сотрудницы, и научить её украинскому.
Метки: Одесса, Сергей Стерненко
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