Одесского националюгу смертельно оскорбили в американском общепите

04.12.2018, Одесса, Анастасия Самойлова

Сотрудница ресторана быстрого питания «McDonald’s» нанесла смертельное оскорбление клиенту, обратившись к нему на «мове агрессора».

Такую жалобу бывший глава одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко опубликовал у себя в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал историю, которая с ним приключилась, когда проголодавшийся националист заехал в ресторан быстрого питания «McDonald’s».

«Заехал на МакДрайв, сообщаю оператору, которого не вижу, а только слышу, о своём заказе», – пишет он.

Далее он приводит следующий диалог:

– Добрый вечер, пожалуйста, дабл чиз меню.

– Какой напиток?

– Чай. Фруктовый.

– Печенье будете? (Оператор МакДрайва начала говорить по-русски, Стерненко всё это время говорил на украинском. – прим. авт)

– Простите, не понимаю.

– Ну печенье. Будете?

– Опять вас не понял.

– Эммм. Ну .. эээ .. сладкое?

– Скажите, разве я похож на русского? Я не понимаю вашего иностранного.

– Ну и ваши проблемы!

– Прекрасно. Как вас зовут?

– Катерина.

– А фамилия?

Девушка отказалась отвечать на этот вопрос.

«Еду к окошку, откуда Катерина заранее убегает. Вместо неё принимать оплату заказа берётся какой-то парень. Тоже говорит по-русски. Не имея уже сил спорить, переспрашиваю у него фамилию коллеги, которая мне нахамила. Тот не знает, но обещает, что в следующем окошке на все вопросы мне ответит менеджер. Уже в следующем окне снова прошу назвать ФИО Катерины. Девушка отдаёт мой заказ, и говорит, что они уже в курсе о проблеме, и Катерина больше так не будет», – жалуется Стерненко.

Только с четвёртой попытки правосек смог узнать фамилию «нахамившей» ему сотрудницы McDonald’s.

«Наконец мне отвечают: «Ничипорук». Позвонил на горячую линию. Сообщил об инциденте. Там пообещали разобраться и перезвонить мне уже с результатом. Надеюсь, руководство «McDonald’s» сделает правильные кадровые выводы относительно Екатерины Ничипорук из Одессы», – рассказал он.

Стерненко выразил надежду, что ресторан быстрого питания больше не допустит «дискриминации клиентов по языковому признаку».

«Граждане имеют право в сфере обслуживания получать информацию на украинском языке в Украине. Любой бизнес, который хочет быть ориентированным на клиента, должен беспрекословно придерживаться этого принципа», – заявил он.

Отметим, что руководство «McDonald’s» пообещало провести служебное расследование в отношении оскорбившего правосека сотрудницы, и научить её украинскому.