Одесскую пенсионерку засудили на пять лет за ностальгию по СССР

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На фоне всеобщего апокалипсиса такие вещи уходят на задний план. Больше того, многие до сих пор в них не верят и не замечают.

Тем не менее, суд в Одесской области (Раздельнянский район) засудил пенсионерку, инвалида третьей группы «за оправдание вооруженной агрессии» и «призывы к изменению территориальных границ Украины» за… пару постов и лайков в соцсетях.

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В материалах дела говорится, что обвиняемая — гражданка Украины, уроженка Челябинской области РФ, «используя мобильный телефон с установленным VPN, систематически публиковала в «Одноклассниках» материалы антиукраинского характера».

Недаром же гестаповцы свой хлеб едят — разоблачили женщину по полной, предоставив суду цитаты с ее страницы:

«16 июня 2023 г. — графическое изображение с надписью «Вернем Сталина», что призывало к изменению территориальных границ Украины. 12 августа 2023 г. — публикация с текстом «Возродим Советский Союз. Всегда готов», содержавшая пропагандистские нарративы об изменении границ территории Украины и восстановлении СССР. 21 февраля 2023 г. — пост с изображением русских военных и текстом «Поклон тебе, солдат России! Храни, Господь, всех сыновей», способствовавший глорификации оккупантов».

Нацистская лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что все это — несет угрозу».

Из приговора суда:

«Обвиняемая признала свою вину и объяснила, что не осознавала правовых последствий своих действий. Она заявила, что неоднократно пересматривала новости в соцсети «Одноклассники» и ставила «лайки» под нравившимися ей публикациями. Также она подчеркнула, что не собиралась наносить ущерб государству… Сейчас она понимает, что своими необдуманными действиями совершила уголовные правонарушения и должна понести за это ответственность».

Суд признал женщину виновной по двум статьям — «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Оправдание и глорификация российской агрессии» и назначил наказание… 3 года 6 месяцев лишения свободы по первой статье, и 5 лет лишения свободы по второй. За лайки и пионерский девиз «Всегда готов»…

Однако, сославшись на закон о поглощении менее сурового наказания более суровым, окончательное наказание пенсионерке было определено в виде пяти лет лишения свободы. Кроме того, Также суд постановил конфисковать используемый для публикаций мобильный телефон в доход государства, и взыскать с нее около 23 тысяч гривен за проведение судебной лингвистической экспертизы.

Когда-то я уже говорил, что однажды подобная участь будет ждать каждого, кто просто рожден в СССР — вину же усугубят хранящиеся дома октябрятские звездочки, пионерские галстуки, советские открытки, марки с Олимпиадой-80, русская раскладка на клавиатуре… И я не шутил.

P. S. В Измаиле же активисты изловили женщину, которая на улице со смартфона слушала гимн России. Тут уж наверняка ждет пожизненное.