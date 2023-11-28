Одессу атаковали дроны от имени российского тг-канала

Игорь Шкапа.  
28.11.2023 13:37
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Дзен, Одесса, Россия, Украина


На Украине в очередной раз отчитались о задержании сотрудничающих с Россией местных жителей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.

На Украине в очередной раз отчитались о задержании сотрудничающих с Россией местных жителей. Об...

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«Контрразведка Службы безопасности задержала в Одессе еще одну участницу агентурной сети Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (более известного как ГРУ), действовавшей в городе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина передала России десятки геолокаций с местами расположения ВСУ.

При этом в СБУ признают, что это далеко не первые одесситы, действовавши в интересах России – ранее было сообщено «о подозрении двум другим участникам этой агентурной сети».

«На фюзеляжах вражеских БПЛА захватчики делали надписи «от имени» прокремлевского Телеграмм-канала, который военная разведка России использует для вербовки и сотрудничества с агентами.

Злоумышленница через анонимный чат в популярном мессенджере поддерживала коммуникацию с координатором агентурной сети – кадровым сотрудником 3-го оперативного отдела 316-го разведцентра российского ГРУ Григорием Ивановым», – утверждает украинская спецслужба.

Подпольщицей оказалась местная предпринимательница. Ей грозит пожизненное заключение.

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