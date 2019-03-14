Одессу и Днепропетровск сделают древними украинскими городами

14.03.2019, Киев, Игорь Петров

На Украине следует искоренять не только советскую и русскую имперскую топонимику, но и даты основания украинских городов, которые связаны с Российской империей, – только делать это так, чтобы это не было смешно.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил доктор исторических наук, представитель Института украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины Виктор Брехуненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Навязывание имперского способа видения прошлого базировалось на нескольких пунктах. Кроме топонимики есть проблема с датами основания городов.

Российские идеологические работы 19 и начала 20 века, а потом и советские пытались подать основание какого-либо населенного пункта на то время, когда там впервые появились россияне, или когда эта территория вошла в Российскую империю.

Таким образом, пытались отрезать предыдущую украинскую историю, сделать ее прерывистой и подать в выгодной для Петербурга или Москвы имперском русле.

В рамках деимпериализации надо обязательно обратить внимание на этот ключевой момент.

Есть такие важные города как Одесса, Днепр и другие, где надо криком кричать про несоответствие официально утвержденных дат основания этих городов историческим реалиям, которые не имеют ничего общего с этими датами.

И надо избежать перекосов, как это было в Запорожье, когда имперская дата несколько лет назад была заменена другой, и она смешная. Я уже даже не помню, в какое столетие они засунули ее – сначала в 10 век и связали со Святославом, а потом еще дальше засунули. Горсовет за это голосовал. Это делает нас смешными и дискредитирует любую идею», – сказал украинский «ученый».