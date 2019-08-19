Одессу-маму завешали гей-рекламой грядущего гей-парада

19.08.2019, Одесса, Владимир Гладков

По Одессе развесили рекламные щиты с анонсом гейского радиомарафона, который пройдёт 31 августа в поддержку назначенного на тот же день парада ЛГБТ-сообществ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Верховной Рады Николай Скорик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большой привет городской власти. Это, я так понимаю, новые приоритеты. Такие борды они вешают на ура. Злободневная тема», – возмутился нардеп.

Подробнее о радиомарафоне на своей странице в Facebook рассказала одна из организаторов мероприятия одесская журналистка Кристина Петрук.

«Несколько ключевых моментов:

Первый Городской. Одесса является официальным инфопартнёром «Одесса Прайд 2019». Уже год на радио выходит программа о толерантности и доступ к правам «Good As You». Поэтому решение провести марафон в день прайда логичное и предсказуемое

Права человека как бесспорная ценность является действительно приоритетом и для команды проекта, и для работников медиахолдинга, и для всего цивилизованного мира. Мы, как журналисты, видим неравенство в доступе к правам и об этом говорим. Журналисты реальность описывают, а не придумывают. Понятные вещи, но, учитывая такие фидбеки, подчеркиваю это.

Радиомарафон не означает пропаганду. Это информационное освещение. Журналисты пропагандой не занимаются. Такие базовые принципы работы СМИ в глобальном либеральном мире. То есть на Украине и в Одессе тоже.

Еще один из стандартов работы журналистов – объективность и плюрализм мнений. Поэтому мы приглашаем на марафон и противников марша равенства. Они у нас будут. Однако наша неизменная позиция, которая диктуется теми же стандартами делать – не транслировать язык вражды, призывы к насилию, гомофобию, трансфобию, сексизм, расизм и другие дискриминационные высказывания.

Проект выходит исключительно за деньги медиахолдинга», – сообщила она.

В свою очередь, экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин выразил мнение, что с приходом к власти Владимира Зеленского активность секс-меньшинств и их пиар будет только расти.

«Вот, а мне многие до сих пор не верят, что именно при Зеленском легализацию ЛГБТ-сообщества по западному образцу будут двигать особенно активно. Они даже ратифицировать Стамбульскую конвенцию собираются», – возмутился Волошин.

Отметим, с 27 по 31 августа в Одессе пройдёт ряд мероприятий, посвящённых секс-меньшинствам. Вакханалия окончится 31 августа шествием гомосексуалов.