Одессу накачивают украинской дезой: «Нам не нужна Россия»

08.04.2021, Одесса, Михаил Рябов

Новости Украины

На фоне сообщений об усилении ВМФ РФ на Черном море в Одессе через социальные сети начал вбрасываться тезис «нам не нужна Россия». Одним из активных распространителей провокационных тезисов оказался одесский политолог Валерий Песецкий, работающий на депутата Верховной рады от ОПЗЖ Николая Скорика (бывший крымский министр финансов, принявший государственный переворот на Украине в 2014 году).

Песецкий за последние часы опубликовал несколько текстов, посвященных якобы разочарованию крымчан жизнью в России, а также восхваляющих идею будущего Одессы как «города-государства» (что по украинским законам также вполне можно признать сепаратизмом, однако, судя по тому, что данный тезис открыто вбрасывается экспертом, он согласован «наверху»).

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«Все хотел написать пост о причине того, почему русские там не могут понять русских тут, в Украине. И их нежелание возвращаться в родную имперскую гавань. Речь – об Одессе, прежде всего. Пришел к выводу, что тем, кто столетиями живет в крепостничестве – рабстве у начальников и государства, нас не понять. Им так привычно. Они этим дорожат. Наши духовные предки – беглые крепостные, которые переселялись на юг российской империи подальше от рабства. Так что назад, никто не хочет», – уверяет Песецкий

Он приводит также мнение писателя Всеволода Непогодина, который в 2014 году воспевал Русскую весну, а после профилактической беседы в СБУ превратился в ее яростного критика.

«Лично моя жизнь в Одессе мало чем отличается от жизни до 2014 года. Официально у нас теперь украинская мова в сфере обслуживания и масочный режим. Но я хожу только в те магазины и кафе, где обслуживают на русском и без маски. Украинское общество отличается от российского тем, что способно своим поведением обнулять неудобные законы, внедренные властями. Общественный договор заключается на условиях, выгодных простым людям, а не государству.

А вот в России не рай земной, а зона строгого режима. Какой-то сайт «Госуслуг», в нём еще надо регистрироваться и вносить данные ПЦР-теста при возвращении в страну. Тысячи камер слежения на дорогах, рассылающих «письма счастья». В России государство в каждую жопу без мыла лезет. Я в Украине уже одиннадцать лет как ушел из банковской сферы не плачу государству налогов – думаю, что в России нельзя так пропетлять. В девятнадцать лет у меня как студента колледжа не было оснований для отсрочки от армии. Я забивал на повестки и не ходил в военкомат. Потом как уклониста вызвали в управление юстиции – две пачки бумаги А4 и моё дело отправилось в мусорку. А в России мне бы за это могли впаять реальный срок», – расписывает Непогодин прелести украинского бардака.

«Одесса привыкла жить обособленно еще при советской власти. Все привыкли крутиться, вертеться, мутить и юлить в теневой экономике – главное, чтобы бабло на карман капало. На государство и любые идеологические моменты при этом плевать. У толковых людей свои поставщики молока, мяса и рыбы на базаре. Свои парикмахеры и врачи, менты и прокуроры. Deep state по факту остался еще с совка. Мне как одесситу украинское государство не мешает, потому что все создаваемые им препоны можно обойти. Да, по Преображенской у Привоза в десять вечера лучше не ходить – небезопасно. Да, 09 марта у памятника Шевченко собираются тридцать националистов, выкрикивают свои лозунги, но никакой погоды они не делают. Наличие за пятьсот километров от моего дома памятника Бандеры как-то не сказывается в худшую сторону на повседневной жизни. Элиты остались прежними, а значит и бытие не могло слишком поменяться.

Вкусная пища. Теплый климат. Природная улыбчивая доброжелательность. Атмосфера вальяжного пофигизма. Не автомобилист и поэтому не могу судить о том, какие в Украине гаишники в сравнении с российскими. Такси у нас точно дешевле, потому что есть нелегальные агрегаторы, которые опять же не платят налоги. Если есть мозги, сноровка и энергия, то в Украине можно комфортно жить. Пассивным и тупым совкам везде плохо живется», – цитирует Песецкий своего единомышленника.

Антироссийские вбросы вызвали критическую реакцию пользователей соцсетей.

«Как будто и не было 2 мая 2014 года. Для существа вроде Непогодина это закономерно. Сегодня ему не мешает памятник Бандере. Завтра не будет мешать гетто, рядом с домом. Послезавтра – вонь газовых камер или печей крематория», – комментирует экс-депутат Верховной рады Александр Голуб.

А политолог Олег Хавич просит этнического еврея Песецкого подробнее рассказать о его «свободолюбивых предках». «А можно подробнее про Ваших предков, беглых крепостных? Это ж новое слово в истории России: евреи-крепостные», – комментирует Хавич, подразумевая, что Песецкий в пропагандистских целях приравнял черту оседлости к крепостничеству.