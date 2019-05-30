Одессу обвинили в предательстве памяти убитых в Доме профсоюзов

30.05.2019, Киев, Игорь Петров

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал неуважение к памяти одесситов, сожженных 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов, демонстративно проигнорировав пятилетие трагической даты. Тем не менее, подавляющее большинство жителей Одессы по-прежнему лояльны новому главе государства.

Об этом на своем ютуб-канале заявил лидер партии «Союз левых сил» экс-депутат Верховной Рады Василий Волга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Коломойский, Зеленский и партия «УКРОП» – это все вся одна группа, которая сегодня очень успешно ведет наступление, на Украину, уничтожая все вокруг.

Я вижу, что одесситы по непонятной мне причине… Даже сегодня, когда Зеленский с Коломойским продемонстрировали такое максимальное неуважение к памяти погибших одесситов, замученных выродками в Доме профсоюзов, сожженных, убитых… Они никак не сказали своего соболезнования трагедии 2 мая, вообще никак не проявили себя. (Ну, как они могут, когда они сами это организовали по большому счету).

Я вижу, к сожалению, что одесситы сегодня в огромном количестве поддерживают своих собственных убийц – мне это непонятно, я этого объяснить никак не могу», – сказал Волга.