Один из долгожителей украинской политики стал фигурантом расследования о земельном скандале

30.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

У окружения народного депутата Андрея Деркача оказалось 42 га заповедной земли между озерами Конча и Заспа, стоимость которой достигает десятков миллионов долларов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в расследовании программы «Наши гроши с Денисом Бигусом».

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Отмечается, что Деркач уже 21 год в Верховной Раде и за это время он сменил пять партий и политических объединений.

Сообщается, что за два десятилетия карьеры парламентарий стал самым богатым нардепом от Сумской области, а у его помощников появился 41,5 га земли между озерами Конча и Заспа.

В расследовании указывается, что по оценкам специалистов по недвижимости, максимальная цена 50 тысяч долларов за сотку, а минимальная зависит от того, как этот проект будут позиционировать — от 10 до 20 тысяч долларов за сотку.

«Формально почти 42 гектара этой драгоценной земли принадлежат четырем лицам. Трое из них имеют прочные связи с семьей нардепа Андрея Деркача. 7,5 гектара — у Юрия Берка. У него совместный бизнес с женой Деркача Оксаной Тереховой и помощником Деркача Дмитрием Ковальчуком», — говорится в публикации.

Отмечается, что еще почти 4 гектара у Елены Миронюк. Ее муж — в прошлом тоже помощник нардепа Деркача.

Авторы расследования отмечают, что наибольший массив заповедной земли, почти 26 гектаров — у другого, действующего, помощника Деркача — Антона Симоненко, который работает на этой должности уже три срока. А перед тем помощником нардепа был отец Антона, Александр Симоненко.

Сообщается, что именно на Антона Симоненко Андрей Деркач переписал в 2016 году 90% корпоративных прав на свои медиа активы: телеканал «Эра» и радио «Эра ФМ».

В расследовании указывается, что Антон Симоненко отказался отвечать на вопрос о происхождении 26 гектаров земли между озерами Конча и Заспа.

Отдала заповедные 42 гектара в частные руки в 2010 году Обуховская райгосадминистрация.

«Тогда 42 гектара были разделены на 23 части для 23 человек, которые должны вести здесь личное сельское хозяйство», — говорится в публикации.

«Среди 23 человек, которые бесплатно получили землю на первом этапе, уже тогда были преимущественно деркачевские кадры. Группа работников его ТРК „Эра“, группа помощников нардепа, представители компаний партнеров Деркача и тому подобное. В том числе два нынешних владельца, Симоненко и Берко, которые позже аккумулировали участки от других „крестьян“», — добавили авторы.

По подсчетам журналистов, из 23 человек, получивших эту землю в 2010 году, минимум 17 — из окружения Андрея Деркача.

Отмечается, что в нынешней РГА говорят, что о выделении этой земли частным лицам не знали и считают это преступлением.

Сам Деркач возмутился интересом к земле и его помощников.

«Ко мне приходили помощники, говорят: «Бегают с камерами, задают вопросы. Я к этой земле отношения не имею — точка», — заявил нардеп.

Сообщается, что в ответ на письменный запрос программы об отношениях с четырьмя нынешними владельцами ценного массива нардеп переслал письмо от адвоката всех четырех землевладельцев.

В письме адвокат ссылается на то, что эта земля в 2002 году была передана в аренду на 49 лет ООО «Лидер». Затем ООО «Лидер» «отказалось от аренды в пользу сельского совета и изъявила желание передать часть земель согласно действующему законодательству для ведения личного сельского хозяйства отдельным гражданам».

В расследовании указывается, что нынешний владелец ООО «Лидер» — это Юрий Берко, уже упомянутый бизнес-партнер жены Андрея Деркача, который теперь владеет куском ценной земли.

Сообщается, что в конце 90-х и начале нулевых годов Деркач имел тесные связи со вторым президентом Леонидом Кучмой, их называли кумовьями. Также Деркач наряду с Вадимом Новинским является одним из самых известных политических лоббистов Украинской Православной Церкви.

Отметим, что само расследование Бигуса носит политически-заангажированный характер, поскольку Андрей Деркач представлен в нем широкой публике в качестве “депутата, который помог Зеленскому распустить парламент”. Такая риторика в нынешних реалиях играет в информационном поле на руку силам, стоящим за Петром Порошенко. Кроме того, появление данного материала в предвыборный период может быть связано с борьбой за мажоритарный округ на Сумщине, от которого Деркач несколько созывов подряд избирался в ВР Украины.