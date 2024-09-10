Один из командиров «Азова»: Юнармия – наш главный противник

Анатолий Лапин.  
10.09.2024 15:55
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Россия, Украина


В России молодежь, объединенная в определенные структуры, с детских лет тренируется, проходит подготовку и четко знает, кто их враг.

Об этом в эфире интернет-канала «Online UA» заявил основатель неонацистской организации «Центурия», один из командиров запрещенного в России террористического «Азова» Игорь Михайленко, в первую очередь имевший в виду Юнармию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В России молодежь, объединенная в определенные структуры, с детских лет тренируется, проходит подготовку и...

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«По сути, это наш ключевой оппонент на поприще борьбы за молодежь. Это – государственная программа, в которой есть зарплаты, центральное указание через Министерство образования – содействовать этой истории, набору людей, обучению людей и так далее. И это – расширение на миллионы детей. Это миллионы детей, которые прокачиваются идеологически, прокачиваются физически.

Они проходят тренировки уже с малых лет, с детства, они знают, кто их противник. Если задать вопросы молодым людям [на Украине], с кем вы будете воевать в ближайшие 10 лет, они скажут, дай бог, чтоб ни с кем, а если задать такому же количеству людей в России, они могут сказать: «Хохла бить будем». То есть я уверен в этом на 100%, оно работает именно таким образом. И если Российская Федерация не уничтожится, не будет тотальной победы Украины, то мы эту историю перенесем в будущее, и Юнармия готовится по полной программе», – заявил Михайленко.

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