Один из крупнейших городов Сербии украсился символами российской СВО

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В одном из крупнейших городов Сербии, Нови-Саде, накануне международного музыкального фестиваля EXIT на улицах появились на зданиях и других объектах изображения большой буквы «Z».

Так, один из мостов, набережная и центральная часть города буквально усеяны символами российской спецоперации

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Большое количество букв «Z» было написано краской на Варадинском мосту и в его окрестностях. Надписи появились в ночь со вторника на среду. Причем на мосту символ одной из группировок российской армии на Украине нанесли через каждые несколько метров.

В Петроварадине букву «Z» можно увидеть на площади епископа Николая, улице Београдской, а также на валах набережной.

При этом надписи можно увидеть на общественных и частных зданиях – Доме трудящихся, детском саду и других зданиях.

«Большое количество букв закрашено городскими службами. Судя по всему, они были написаны, пока у них были краски, потому что заметно, что в какой-то момент буквы стали все более бледными. В связи с выявленными нарушениями выдано предписание об удалении рассматриваемой буквы «Z». В ходе проверки установлено, что компетентная служба действовала в соответствии с регламентом», — сообщает портал 021.rs.

Сейчас часть символов выглядит словно белые квадраты.

Кроме того, на мосту через Дунай группа граждан растянула баннер со словами:

«ЕС – домой. Сербия – Россия, нам не нужен ЕС».

В ходе Exit должна была выступить победительница Евровидения этого года украинская группа «Калуш Оркестр». Однако на днях фестиваль объявил, что «в связи с непредвиденными обстоятельствами, не зависящими от фестиваля, группы и ее участников» данное выступление не состоится, но у зрителей будет возможность услышать Sea Dance festival в Черногории.

Ранее Дурадж Якшич, председатель городского комитета Сербской радикальной партии, заявил, что эта партия категорически против выступления украинской группы на новосадском фестивале.

«Это победители Евровидения, которые выиграли конкурс волшебным образом, которые были объявлены одними из специальных гостей», – сказал Якшич.

В качестве обоснованного обоснования такой позиции Якшич указал, что Exit софинансируется из городского бюджета.