Один из лидеров албанцев Сербии вновь заговорил о присоединении южной части страны к Косово

01.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Председатель Албанского национального совета Сербии Рагми Мустафа заявил о желании албанских обитателей сербской Прешевской долины быть включенными в диалог между Белградом и Приштиной.

Об этом сообщает lajmi.net, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Существует постоянная координация, сотрудничество и консультации (у руководства Прешевской долины – ред.) по всем важным вопросам с правительствами Албании и Косово, – заявил Мустафа. – Я хочу приветствовать волю каждого политического лидера (Албании и Косово – ред.), который обнаружил, что помимо партийных интересов есть еще общие интересы, касающиеся и обитателей деолины. Роль двух правительств неоспорима и должна быть такой, мы постоянно стремимся быть под институциональной защитой Косово и Албании».

При этом лидер албанцев в очередной раз начал врать о том, что в Сербии албанское меньшинство находится в худшем положении, чем сербское большинство.

«Мы не являемся равноправными гражданами с большинством населения, и это означает только одно решение – возвращение к референдуму 1992 года. К году, когда было задумано создание территориальной автономии с правом на воссоединение (с Косово – ред.)…. Албанская долина Прешево хочет быть частью процесса в Брюсселе и принять участие в поиске решения, которое позволило бы расширить пространство для свободы, справедливости и равенства, что, безусловно, может быть достигнуто только всеобъемлющим международным соглашением, которое приведет к нормализации отношений между Косово и Сербией».

Мустафа также рассказал об идее бывшего «президента» Косово Хашима Тачи, ранее бандита, полевого командира террористической «Армии освобождения Косово» (UCK), ныне находящегося под судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях, об объединении Косово с Прешевской долиной.

«Бывший президент Хашим Тачи – один из немногих официальных лиц, который публично заявил о нашей давней политической воле – объединении с Косово. Он появлялся с этим на международных конференциях, где он продвигал унию Долины с Косово. И, конечно же, как албанцы Прешевской долины оказывают поддержку каждому лидеру, представляющему их интересы, они оказали поддержку бывшему президенту Хашиму Тачи. У нас недостаточно информации о том, где родилась эта идея, но я считаю, что именно она должна стать отправной точкой».

На вопрос журналиста, ожидает ли он, что «премьер-министр» Альбин Курти реализует этот запрос, Мустафа ответил, что он ожидает, что косовские институты поддержат их.

Прешевская долина на юге Сербии, состоящая из трех общин – Прешево, Медведжа и Буяновац, имеет большой процент албанского населения, здесь сильны сепаратистские настроения и симпатии к Косово и Албании. В Прешево албанцы составляют 89% населения, в Буяноваце – 61%, в Медведже – 32%.

В 1999 году на волне событий в Косово в Прешевской долине на юге Сербии, куда входит и община Буяновац, была образована собственная албанская сепаратистская «Армия освобождения Прешево, Медведжи и Буяноваца» (общин, входящие в Прешевскую долину) – UÇPMB, которая по образцу «Армии освобождения Косово» начала террористическими методами действовать против югославских органов власти.

Боевики «Армии освобождения Прешево, Медведжи и Буяноваца» (UÇPMB).

Однако после того как прозападная демократическая оппозиция свергла Слободана Милошевича, новой власти удалось договориться о невмешательстве НАТО в новый конфликт. В итоге боевики «Армии освобождения Прешево, Медведжи и Буяноваца» были зачищены в результате контртерростической операции «Браво».

Взамен Белград должен был пойти навстречу албанским общинам Прешевской долины, которые имеют собственное самоуправление, вывешивают в своих городах албанские флаги, в школах преподают по албанским ученикам, их депутаты имеют зарезервированные квоты в Народной скупщине Сербии.