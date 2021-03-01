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01.03.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, Черногория
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Один из лидеров черногорских сербов обвинил премьера страны в беспринципности


Лидер сербского Демократического фронта, черногорский политик Андрия Мандич назвал поздравление премьер-министра Здравко Кривокапича с днем независимости Косово «опасным сигналом».

Также аналогичное поздравление сепаратистскому режиму Приштины направил новый вице-премьер, албанец Дритан Абазович, завивший, что «статус Косово пересмотру не подлежит».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Мандич заявил, что поздравление Кривокапичем албанских сепаратистов с днем независимости – это «очень опасный и плохой сигнал для тех, кто так решительно поддерживал перемены в Черногории».

«Думаю, что многие, кто поддержал Кривокапича на выборах и оказал ему честь возглавить коалицию «За будущее Черногории», тоже были удивлены, – сказал политик. – Особенно если учесть, как себя вел Кривокапич, когда он сначала поздравил (президента – ред.) Жельку Цвиянович по случаю Дня Республики Сербской, а днем ​​позже (после того, как власти официального Сараево, пытающиеся запретить День РС, раздули скандал) оправдывался тем, что на самом деле ни с чем не поздравлял».

По словам Мандича, оппозиционная коалиция, куда входил как он сам, так и Кривокапич, получила поддержку граждан на парламентских выборах в августе этого года, «потому, что частью предвыборной программы был радикальный поворот по отношению к политике Джукановича, а также построение наилучших возможных отношений с Сербией».

«И они, конечно, не будут построены, если вы, таким образом, скрываясь от общественности, поздравите Косово и сохраните достижения режима Джукановича во всем», – добавил лидер «Демократического фронта».

Напомним, что трения в победившей коалиции начались после того, как пообщавшись с западными послами, Кривокапич  отказался передать партнерам – политическим лидерам черногорских сербов, министерские посты.

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