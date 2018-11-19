Один из лидеров ЕС вляпался в очередной скандал
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод-Юнкер пришел на саммит «ЕС-ЮАР», который состоялся в минувшие выходные, в разных туфлях.
После того, как к нему подошла помощница и обратила внимание на конфуз, Юнкер удалился и вернулся уже переобутым.
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Это, по мнению ряда экспертов, является доказательством того, что влиятельный европейский чиновник был подшофе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Новое видео демонстрирует председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, которого преследуют слухи о том, что он закоренелый алкоголик, в обуви разных цветов во время публичного мероприятия», – написал в своем блоге британский журналист Поль Джозеф Ватсон.
Его поддержал политолог Владимир Корнилов.
«Юнкер на саммите ЕС-ЮАР появился в разных туфлях. «Конечно же, он был трезв», – снова скажут нам еврочиновники», – иронизирует Корнилов.
Ранее СМИ опубликовали видеоролик, на котором видно, что еле стоящего на ногах Юнкера шатает из стороны в сторону, а каждый шаг дается ему с огромным трудом. При этом он лез обниматься и целоваться к президенту Франции и канцлеру Германии.
Метки: Жан-Клод Юнкер
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