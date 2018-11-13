Один из организаторов диверсионной атаки на Крым ликвидирован. Кто следующий?

14.11.2018, Москва, Александр Ростовцев

На границе Брянской области за сопротивление полицейским был задержан гражданин Украины Георгий Абдиллаев. Задержанный, уроженец Киргизии, оказался подполковником военной разведки Украины в отставке, имевшим отношение к группе диверсантов, пытавшихся летом 2016 года прорваться в Крым в районе Армянска для совершения терактов на инфраструктурных объектах полуострова.

Напомним, при попытке задержания украинских диверсантов погибли сотрудник отдела сопровождения оперативных мероприятий Крымского УФСБ подполковник Роман Каменев и десантник-контрактник Российской армии Семён Сычёв.

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Среди пойманных диверсантов был убийца подполковника Каменева, а вот группе стрелявших в ефрейтора Сычёва террористов удалось уйти на украинскую сторону.

У семерых пойманных агентов (включая заранее внедрённых в Крыму подельников) при обыске было найдено 20 готовых к использованию самодельных взрывных устройств, оружие и взрывчатка, используемые специальными подразделениями ГУР.

Задержание Абдиллаева, бывшего вербовщика и диверсанта спецрезерва ГУР, позволило установить личности других причастных к истории с организацией терактов в Крыму, предотвращённых сотрудниками ФСБ.

Абдиллаев показал, что нападение на ключевые объекты инфраструктуры полуострова планировали генерал-майор ВСУ Максим Шаповал и начальник специальной разведки ГУР Александр Громов. Исполнителем был назначен майор спецрезерва военной разведки Кирилл Буданов, 1986 года рождения, «отморозок, принимавший участие во многих операциях ГУР в зоне «АТО» по характеристике Абдиллаева.

Сам Абдиллаев узнал об этом от своего командира Игоря Тарасюка, поделившегося с ним информацией о внутреннем расследовании, затеянным ГУР в отношении Громова в сентябре 2016 года из-за провала в Крыму. Из чего Абдиллаев и сделал соответствующие выводы.

Абдиллаев был призван в ВСУ в 2015 году и прошёл специальную и агентурную подготовку, включавшую прыжки с парашютом, водолазное дело, вербовку, ведение разведки в тылу противника и тому подобные предметы.

Согласно собственноручных показаний Абдиллаева, ГУР трижды отправлял его в спецкомандировку в зону «АТО»: в Краматорск, в лагерь «Патриот» и населённый пункт Очеретино Донецкой области.

В агентурные обязанности Абдиллаева входили «охрана радиоэлектронной техники» (скорее всего, под этим подразумевается обслуживание электронных «закладок», предназначенных для получения шпионской информации на территории ДНР), а также сбор данных о передвижении поездов между Дружковкой (оккупированная ВСУ территория) и Ясиноватой (ДНР).

Позже Абдиллаев уволился в запас, а теперь зачем-то приехал в Россию. 13 ноября Абдиллаева выдворили на Украину, поскольку личного участия в диверсионно-террористической деятельности в Крыму и ЛДНР он не принимал.

Кто такие Громов и Буданов, где надо, по-видимому, хорошо знают, а вот генерал-майор Максим Шаповал в конце июня прошлого года успел изменить статус с непубличной личности на публичную, прогремев на весь Киев. Солидное количество взрывчатки в генеральском авто сделали своё дело: Шаповала вместе с кусками «мерседеса» собирали по всему околотку улиц Соломенская и Механизаторов.

Впрочем, не такой уж и непубличной личностью был усопший. Судя по шквалу слезливых комментариев украинских волонтёров и военкоров в соцсетях, Шаповала они довольно неплохо знали по «совместному противодействию российской агрессии в зоне «АТО».

Со ссылкой на источники в Минобороны Украины журналисты сообщили, что Шаповал занимался организационной работой, вёл учёт и картотеку на военнослужащих, подбирал кадры в военной разведке. То есть, возглавлял упомянутый спецрезерв ГУР МО.

Финальным эпизодом в карьере Шаповала является организация охраны перебежчика Вороненкова в обход СБУ и службы госохраны. Но на том, утверждают, очень настаивала Администрация президента Украины. Сделано это было, скорее всего, из соображений создать у подзащитного иллюзию безопасности, а затем избавить его от участи чахнуть над прихваченным с собой саквояжиком с несметными сокровищами подобно Кащею Бессмертному. Помните, саквояж Вороненкова с вывезенными из России брюликами и наличными деньгами после его убийства, не смогли найти ни вдовица, ни следователи?

Шаповал свою роль подставного дурака выполнил на отлично, за что Порошенко наградил его званием Хэроя Украины посмертно.

По крайней мере в отношении Шаповала справедливость восторжествовала. Один из организаторов диверсионной атаки на Крым расплатился своей поганой кровью за погибших при исполнении служебного долга россиян Каменева и Сычёва. Продолжение следует?